Міжкімнатні двері: види та особливості вибору

Який колір буде гармоніювати з інтер'єром? Що підійде за дизайном? Ці питання допомагають визначитися зі стилем двері. Для того, щоб вона вписалася в планування і нею було приємно користуватися, вирішальні чинники – механізм відкривання і матеріал виробу. Двері відрізняються по тому, як вони встановлюються і відкриваються. Матеріал створює зовнішній вигляд і впливає на їх міцність і довговічність.

Тисячі прикладів конструкцій і дизайну міжкімнатних дверей можна знайти на сайтах магазинів. Там вказані їх основні характеристики і особливості. Гарний приклад – Гіпермаркет дверей «Маркет Двері». Тут класифікували більше 5 000 міжкімнатних і понад 1000 вхідних дверей за типом, матеріалом, призначенням, стилю, кольору і виробникам.

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Механізм відкривання

Залежно від пристрою, двері підходять для різних умов. Конструкція впливає на зручність їх використання і атмосферу в кімнаті. Під одні моделі буде потрібно більше місця, інші ідеальні для тісних приміщень. Одні моделі забезпечують високу герметичність, не пропускають протяги і запахи, інші залишають щілини.

Орні конструкції

Це класичний варіант, коли двері кріпляться на петлі в вертикальній стійці коробки. У нього такі переваги:

· Механізм простий у використанні і надійний.

· Висока ізоляція від звуків, запахів і протягів.

· Простота монтажу.

· Комплектуючі доступні у продажу, їх легко замінити самостійно.

Орні моделі вимагають близько 1 м2 вільного місця, щоб полотно повністю розкривалось. Перевіряйте якість матеріалу петель. Вони повинні бути з нержавіючого металу або покриті антикорозійним захистом.

Прихований монтаж

У таких конструкціях петлі не видно, коробка вмонтована в стіну. Закриті двері виглядають врівень з поверхнею. Висока ізоляція від шуму і протягів. Моделі, в яких основа закрита дзеркалом, виглядають незвично і красиво.

З мінусів таких пристроїв – висока вартість і складність монтажу. Їх краще встановлювати до оздоблювальних робіт, оскільки коробка вбудовується в стіну. У житловому приміщенні прихований монтаж можливий. Потрібно бути готовими до «запилених» робіт і невеликого косметичного ремонту.

Розсувні механізми

Такий пристрій використовують в міжкімнатних перегородках, коли розділяють велику площу на зони або якщо місце обмеження. Розроблено такі моделі:

· Одна або дві стулки переміщаються паралельно стіні на роликах в напрямних, як в купе. Двері легко зсуваються в бік. У них хороша ізоляція від звуків, запахів і протягів.

· У складних варіантах полотно зміщується «в гармошку». Через низьку ізоляцію їх встановлюють як умовні роздільники простору. Сегменти можуть нещільно прилягати одне до одного.

· Каскадні моделі складаються з одного стаціонарного сектора і двох рухливих. Відкриваючись, вони накладаються один на інший.

· Поворотні механізми зі стрижнями зміщують полотно двері по центру навколо осі.

Стиль розсувних дверей від вантажного до лофт доповнить відповідний інтер'єр. З мінусів – більш висока вартість і складний монтаж в порівнянні з орними варіантами.

Види матеріалу

Основа, наповнювач і покриття впливають на якість виробів. Вибір залежить від рівня вологості в приміщенні, стабільності температури, потреби в міцності і звукоізоляції. Матеріали також формують стиль: прованс, хайтек, лофт, класику або мінімалізм.