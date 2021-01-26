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Найбільший прапор України приспустять через сильний вітер

Після покращення погоди прапор повернуть на місце.

Найбільший прапор України приспустять через сильний вітер
Фото: пресслужба Віталія Кличка

Головний прапор України, розташований на київських схилах, приспустять через сильний вітер.

Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

"Спостерігаємо погіршення погодних умов – сила вітру місцями досягає 15-20 м/с. Через це вже оголошено перший рівень небезпеки. Тож, аби прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди", - сказав він.

За словами Непопа, спускати прапор повністю не будуть: фахівці стверджують, що достатньо приспустити його на 10 метрів. Після покращення погоди прапор повернуть на місце.

На сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, 22 серпня 2020 року, напередодні Дня державного прапору України, мер Кличко підняв головний прапор країни. Флагшток споруджений на символічному місці. З печерських пагорбів Державний Прапор України буде видно з багатьох місць столиці: і вдень, і вночі.

Раніше рекордсменом був прапор, піднятий у Дніпрі 2018 року. Він установив одразу два національні рекорди - найбільше полотнище (12 на 18 м) і найвищий флагшток (72 м).

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