Як купити меблі в "АШАН": відгуки, асортимент, доставка

«АШАН» — всеукраїнська мережа магазинів, де можна купити все: від продуктів харчування до техніки і меблів. Для цього не знадобиться реєструватись на різних онлайн-майданчиках, вивчати їх бонусні програми, умови оплати і т. П. На сайті інтернет-магазину «auchan.ua» ви знайдете всю потрібну інформацію, а також зможете, наприклад, замовити меблі для дому и оформити їх доставку.
Швидко та зручно
Звичайно, до ваших послуг також і офлайнові точки продажів. Приходьте в будь-який з магазинів мережі в Києві, Одесі, Харкові та інших найбільших містах країни, вибирайте необхідне і купуйте його. Але якщо ви, припустимо, не маєте вільний час, то швидко і зручно придбати потрібні товари можна, скориставшись оновленим інтернет-магазином аuchan.ua.
Як відбувається доставка
Після відправки замовлення в кошик ви оплачуєте його банківською карткою і вказуєте зручний спосіб отримання. Покупку оперативно доставить «Нова Пошта».
Придбані меблі можна буде забрати в найближчому до вас відділенні. До слова, в даному випадку оплачувати товар при замовленні необов'язково. Ви зможете розрахуватися за покупку готівкою безпосередньо у відділенні «Нової Пошти».
Невеликі замовлення, наприклад, фурнітуру, доставляють і в почтомати. Також кур'єр може привезти замовлення до вас додому.
Послуга «Покупка в кредит»
Якщо на придбання товарів непродовольчої групи не вистачає коштів, ви завжди можете скористатися «Купівлею в кредит». Дана послуга, що надається УкрСиббанком, доступна жителям будь-якого населеного пункту України.
Асортимент меблів
В асортименті «АШАН» є меблі для офісів, дач, квартир, заміських будинків. Ви завжди зможете підібрати:
· шафи, в тому числі купе, з одним або декількома дзеркальними дверцятами;
· готові гарнітури для кухні, передпокої, вітальні, спальні;
· призначену для ванних кімнат меблі з вологостійкою поверхнею;
· дивани, ліжка, матраци, каркаси, розкладачки;
· вішалки, полиці, етажерки;
· комоди, туалетні столики, банкетки, полки/тумбочки для зберігання взуття;
· стільці, табурети, столи різних розмірів і призначення;
· меблі для дитячих кімнат;
· фурнітуру та аксесуари — магніти, гачки, дзеркала, коліщатка та ін.
Впишуться в будь-який інтер'єр
В інтернет-магазині «auchan.ua» ви знайдете меблі, виконані в самих різних стилях. Мова про вироби, які відмінно впишуться в класичний або мінімалістський інтер'єр, підкреслять футуристичність вашого житла / офісу або делікатно доповнять його стриманий дизайн.
Тільки якісні товари
Інтернет-магазин аuchan.ua пропонує продукцію, вироблену респектабельними брендами, тому всі вироби мають сертифікат якості. Також на сайті ви зможете прочитати детальну інформацію про кожен товар, а після покупки — залишити відгук про роботу інтернет-магазину «auchan.ua» і якість придбаного.