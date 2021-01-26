Як купити меблі в "АШАН": відгуки, асортимент, доставка

«АШАН» — всеукраїнська мережа магазинів, де можна купити все: від продуктів харчування до техніки і меблів. Для цього не знадобиться реєструватись на різних онлайн-майданчиках, вивчати їх бонусні програми, умови оплати і т. П. На сайті інтернет-магазину «auchan.ua» ви знайдете всю потрібну інформацію, а також зможете, наприклад, замовити меблі для дому и оформити їх доставку.

Швидко та зручно

Звичайно, до ваших послуг також і офлайнові точки продажів. Приходьте в будь-який з магазинів мережі в Києві, Одесі, Харкові та інших найбільших містах країни, вибирайте необхідне і купуйте його. Але якщо ви, припустимо, не маєте вільний час, то швидко і зручно придбати потрібні товари можна, скориставшись оновленим інтернет-магазином аuchan.ua.

Як відбувається доставка

Після відправки замовлення в кошик ви оплачуєте його банківською карткою і вказуєте зручний спосіб отримання. Покупку оперативно доставить «Нова Пошта».

Придбані меблі можна буде забрати в найближчому до вас відділенні. До слова, в даному випадку оплачувати товар при замовленні необов'язково. Ви зможете розрахуватися за покупку готівкою безпосередньо у відділенні «Нової Пошти».

Невеликі замовлення, наприклад, фурнітуру, доставляють і в почтомати. Також кур'єр може привезти замовлення до вас додому.

Послуга «Покупка в кредит»

Якщо на придбання товарів непродовольчої групи не вистачає коштів, ви завжди можете скористатися «Купівлею в кредит». Дана послуга, що надається УкрСиббанком, доступна жителям будь-якого населеного пункту України.

Асортимент меблів

В асортименті «АШАН» є меблі для офісів, дач, квартир, заміських будинків. Ви завжди зможете підібрати:

· шафи, в тому числі купе, з одним або декількома дзеркальними дверцятами;

· готові гарнітури для кухні, передпокої, вітальні, спальні;

· призначену для ванних кімнат меблі з вологостійкою поверхнею;

· дивани, ліжка, матраци, каркаси, розкладачки;

· вішалки, полиці, етажерки;

· комоди, туалетні столики, банкетки, полки/тумбочки для зберігання взуття;

· стільці, табурети, столи різних розмірів і призначення;

· меблі для дитячих кімнат;

· фурнітуру та аксесуари — магніти, гачки, дзеркала, коліщатка та ін.

Впишуться в будь-який інтер'єр

В інтернет-магазині «auchan.ua» ви знайдете меблі, виконані в самих різних стилях. Мова про вироби, які відмінно впишуться в класичний або мінімалістський інтер'єр, підкреслять футуристичність вашого житла / офісу або делікатно доповнять його стриманий дизайн.

Тільки якісні товари

Інтернет-магазин аuchan.ua пропонує продукцію, вироблену респектабельними брендами, тому всі вироби мають сертифікат якості. Також на сайті ви зможете прочитати детальну інформацію про кожен товар, а після покупки — залишити відгук про роботу інтернет-магазину «auchan.ua» і якість придбаного.