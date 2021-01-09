Удар по Капитолию – это конец Трампа
Удар по Капитолию – это конец Трампа
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі
ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі
СБУ відкрила справу через "підпільне щеплення" в Україні
СБУ відкрила справу через "підпільне щеплення" в Україні
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
В Україні набув чинності 17-денний режим локдауну
В Україні набув чинності 17-денний режим локдауну
Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон
Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
ГоловнаСвіт

В Іспанії рекордний снігопад заблокував дороги, троє людей загинуло (оновлено)

Сотні іспанських водіїв застрягли на дорогах у своїх автомобілях.

В Іспанії сильний снігопад, який приніс шторм Філомена, заблокував дороги, аеропорт Мадрида закрили.

Про це пише reuters.com.

Тисячі іспанських водіїв опинилися у великих корках.

Фото: скріншот

“Я поїхала до чоловіка в лікарню і застрягла тут на три години. Ця подорож зазвичай займає 15 хвилин”, - розповіла іспанському телеканалу RNE жінка зі своєї машини.

Червоний Хрест розносив їжу водіям вантажівок, що зупинилися на автостраді A4 в Мадриді.

Через хуртовину мешканців іспанської столиці попросили уникати неважливих поїздок.

Фото: twitter.com/pacouceiro

“Дехто привітав можливість повеселитися на снігу. Лижники ковзали по площі Пуерта-дель-Соль в центрі Мадрида, а на відео в соціальних мережах показали, як чоловік на санях веде зграю собак вулицями столиці”, – йдеться у повідомленні.

Великі парки столиці, в тому числі Ретіро поруч з музеєм Прадо, закрили як запобіжний захід. “Я приїхав подивитися і насолодитися снігом. В наші дні (через пандемію) робити більше нічого”, –сказав 24-річний Хуан Хосе, менеджер з маркетингу.

Через негоду призупинили високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.

За даними метеорологічного агентства, рекордний температурний мінімум -35,6 зафіксовано у місті Вега-де-Лурдес на півночі Іспанії.

Оновлення 15:38. Як пише english.elpais.com, найсильніший снігопад в цьому столітті викликав хаос, в результаті чого троє осіб загинули і сотні водіїв застрягли на дорогах у своїх автомобілях. Їм допомагають військові.

Померли 30-річний бездомний та двоє осіб, автомобіль яких змило течією річки Фуенхірола.

Очікується, що в Мадриді, Альбасете, Куенці, Толедо,Гвадалахарі, Валенсії, Кастельоні, Таррагоні, Теруелі і Сарагосі випаде 20 сантиметрів снігу. В столиці іспанії вже випала найбільша за останні 40-50 років кількість снігу.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Водії вантажівок застрягли через погоду в провінціях у всіх регіонах Іспанії. Тільки в Гвадалахарі на зимових стоянках було зупинено 1300 фур.

Іспанський прем’єр Педро Санчес закликав громадян уникати поїздок та виконувати вказівки екстрених служб.

Нагадаємо, 8 січня в Україні внаслідок мокрого снігу та поривів вітру знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також