Сотні іспанських водіїв застрягли на дорогах у своїх автомобілях.

В Іспанії сильний снігопад, який приніс шторм Філомена, заблокував дороги, аеропорт Мадрида закрили.

Про це пише reuters.com.

Тисячі іспанських водіїв опинилися у великих корках.

Фото: скріншот

“Я поїхала до чоловіка в лікарню і застрягла тут на три години. Ця подорож зазвичай займає 15 хвилин”, - розповіла іспанському телеканалу RNE жінка зі своєї машини.

Червоний Хрест розносив їжу водіям вантажівок, що зупинилися на автостраді A4 в Мадриді.

Через хуртовину мешканців іспанської столиці попросили уникати неважливих поїздок.

Фото: twitter.com/pacouceiro

“Дехто привітав можливість повеселитися на снігу. Лижники ковзали по площі Пуерта-дель-Соль в центрі Мадрида, а на відео в соціальних мережах показали, як чоловік на санях веде зграю собак вулицями столиці”, – йдеться у повідомленні.

Великі парки столиці, в тому числі Ретіро поруч з музеєм Прадо, закрили як запобіжний захід. “Я приїхав подивитися і насолодитися снігом. В наші дні (через пандемію) робити більше нічого”, –сказав 24-річний Хуан Хосе, менеджер з маркетингу.

Через негоду призупинили високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.

За даними метеорологічного агентства, рекордний температурний мінімум -35,6 зафіксовано у місті Вега-де-Лурдес на півночі Іспанії.

Оновлення 15:38. Як пише english.elpais.com, найсильніший снігопад в цьому столітті викликав хаос, в результаті чого троє осіб загинули і сотні водіїв застрягли на дорогах у своїх автомобілях. Їм допомагають військові.

Померли 30-річний бездомний та двоє осіб, автомобіль яких змило течією річки Фуенхірола.

Очікується, що в Мадриді, Альбасете, Куенці, Толедо,Гвадалахарі, Валенсії, Кастельоні, Таррагоні, Теруелі і Сарагосі випаде 20 сантиметрів снігу. В столиці іспанії вже випала найбільша за останні 40-50 років кількість снігу.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Водії вантажівок застрягли через погоду в провінціях у всіх регіонах Іспанії. Тільки в Гвадалахарі на зимових стоянках було зупинено 1300 фур.

Іспанський прем’єр Педро Санчес закликав громадян уникати поїздок та виконувати вказівки екстрених служб.

Evitemos los desplazamientos y sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia. Extrememos la precaución ante la borrasca #Filomena.



Una vez más, enorme el trabajo de la @UMEgob y los profesionales que están intentando rescatar a las personas atrapadas en la nieve. https://t.co/3nvdmEGoq2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 9, 2021

Нагадаємо, 8 січня в Україні внаслідок мокрого снігу та поривів вітру знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях.