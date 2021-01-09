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Трампу можуть оголосити імпічмент вже після інавгурації Джо Байдена, – ЗМІ

Повноваження Трампа закінчуються о 12:00 20 січня.

Трампу можуть оголосити імпічмент вже після інавгурації Джо Байдена, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Чинному президенту США Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент вже після завершення президентського терміну та інавгурації Джо Байдена.

Про це пише news.rbc.ua з посиланням на The Washington Post.

Як інформує видання, відповідний меморандум поширив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Якщо не вдасться досягти згоди всіх 100 сенаторів, то Сенат не зможе зібратися на засідання до 19 січня. У цьому випадку, якщо Палата представників затвердить статті імпічменту, то Сенат отримає їх лише 19 або 20 січня.

Розгляд імпічменту Сенат зможе почати тільки 20 або 21 січня о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом), а повноваження Трампа закінчуються о 12:00 20 січня.

"Процес у Сенаті, таким чином, почнеться після закінчення президентського терміну Трампа – або через годину після його закінчення 20 січня, або через 24 години після його закінчення 21 січня", – йдеться у меморандумі.

У свою чергу, це означає, що імпічментом буде займатися вже лідер демократів Чак Шумер, оскільки Демократична партія отримала контроль над Сенатом.

Також поки не зрозуміло, хто буде головою на процесі щодо імпічменту Трампа, оскільки до цього моменту він вже не буде вважатися чинним президентом. При стандартній процедурі на процесі головує голова Верховного суду США.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та представники Демократичної партії розглядають питання про прискорену процедуру імпічменту щодо діючого президента Дональда Трампа.

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