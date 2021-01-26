Двох поліцейських судитимуть за вимагання 250 тис. гривень неіснуючого боргу

Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області ДСР Нацполіції України викрили на вимаганні у керівника охоронної фірми 250 тис. грн неіснуючого боргу. Обвинувальний акт стосовно зловмисників скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, двоє службовців Нацполіції, діючи в інтересах третьої особи, вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн неіснуючого боргу, а саме компенсації за начебто не виконання ним домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав відношення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейських затримали після передачі частини вказаних коштів у сумі 85 тис. гривень. Під час затримання підозрювані намагались втекти.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 189 КК України - вимагання. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 23 січня було затримано полковника “Альфа” СБУ Андрія Расюка за підозрою у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.