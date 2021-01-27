Фото: Макс Требухов

З нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту єврейська громада Києва разом з Організацією Об’єднаних Націй провела у Києві церемонію вшанування пам'яті жертв Голокосту.

Захід відбувся у Національному історично-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" біля монументу Менора, повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Під час церемонії головний рабин міста Києва Йонатан Біньямін Маркович разом з координаторкою програм ООН в Україні Оснат Лубрані в присутності дипломатичних місій в Україні та European Union in Ukraine висадили Сад Пам'яті.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Також учасники заходу взяли участь у поминальній молитві і запалили свічки пам'яті.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов