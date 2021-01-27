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Невідомі знесли останній відомий пам’ятник Леніну в Одеській області

Його демонтували вночі за допомогою тросу. 

Невідомі знесли останній відомий пам’ятник Леніну в Одеській області
Фото: Facebook Сергій Стерненко

Вночі 27 січня невідомі особи знесли останній відомий пам’ятник Леніну в Одеській області. 

Про це LB.ua стало відомо від керівника проєкту "Декомунізація.Україна" Вадима Позднякова.

Йдеться про пам’ятник у селі Старі Трояни. Його демонтували за допомогою тросу. Інформація про наявність пам’ятника Леніна в цьому селі стала відома 15 січня.

”Шкода, що за стільки років закону патріоти мають самі демонтовувати пам’ятники комуністичним ідеологам, але крок за кроком – демонтаж відбувається. Наступна наша ціль – це фрески Сталіна і Леніна в Новгород-Сіверському”, - розповів LB.ua Поздняков.

Зазначимо, що це останній пам'ятник Леніну в Україні. Ще один відомий проєкту пам'ятник розташований у селі Тимків Хмельницької області. 

Нагадаємо, пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.”

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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