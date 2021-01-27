Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту та відключення енергопостачання.

У Миколаївській та Одеській областях оголошено червоний рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають про сильну хуртовину та снігопад.

Про це повідомляє Укргідромецентр.

"У зв'язку з активізацією циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Кіровоградській області сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.

Фото: meteo.gov.ua

Нагадаємо, наразі в Одесі триває сильний снігопад, який почався сьогодні вночі. Станом на 8 ранку висота сніжного покриву досягла 5-6 см.