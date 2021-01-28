Київ обмежує в’їзд вантажівок через негоду

Раніше запровадити обмеження для вантажівок на дорогах столиці планувалося з 06:30 28 січня.

У зв'язку з погодними умовами з 00:00 28 січня починають діяти обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Раніше запровадити обмеження для вантажівок на дорогах столиці планувалося з 06:30 28 січня, але потім початок дії обмежень перенесли.

Причиною ухвалення такого рішення стала негода: укргідрометцентр прогнозує у Києві погіршення погодних умов. У четвер в столиці очікують снігопад, на дорогаx - ожеледицю.

У поліції очікують, що обмеження на дорогах дозволять мінімізувати затори та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

“Просимо водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту. Не паркуйте автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані”, - попереджають правоохоронці.

Нагадаємо, вчора синоптики попередили про погіршення погодних умов з 27 січня у всій Україні, крім західних областей. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях - значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; в східних, південно-східних областях та в Криму опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів.