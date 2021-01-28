У світовому рейтингу сприйняття корупції Україна опинилася позаду всіх сусідів, окрім Росії

За 2020 рік Україна продемонструвала лише незначне покращення в світовому "Індексі сприйняття корупції" організації Transparency International та знову опинилася позаду всіх сусідів, окрім Росії.

Як свідчать дані оприлюдненого в четвер, 28 січня, "Індексу сприйняття корупції" за 2020 рік (Corruption Perceptions Index - CPI), Україна за рік покращила свій показник з 30 до 33 балів, передає DW.

Таким чином, Україна посіла 117 місце в рейтингу, в якому представлені 180 країн. Торік країна була на дев'ять сходинок нижче та посідала 126 місце в рейтингу.

Попри певний прогрес Україна досі має гірші показники сприйняття корупції, ніж майже всі її країни-сусідки. Єдиний виняток Росія, яка має 30 балів та посідає 129 місце в рейтингу. Натомість Молдова має 34 бали, Білорусь - 47, Угорщина, Румунія та Словаччина - від 44 до 49 балів, а Польща - 59 балів.

В СРІ 2020 Україна ділить 117 місце з іншими країнами, які теж набрали 33 бали: Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія.

Як зазначають в "Transparency International Україна", індекс України у 2020 році покращився завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції.

Водночас за останній рік в країні "вималювалися ризики, які можуть суттєво відкинути нас назад у сфері подолання корупції".

На початку 2020 року там надали українській владі п'ять рекомендацій, які б могли покращити показники України в CPI. "Частково виконано було лише дві з них", - зазначають в "Transparency International Україна". Зокрема, в країні було підвищено ефективність систем запобігання політичній корупції та запроваджено відкритий та підзвітний процес приватизації державного майна.

Натомість інші рекомендації залишись невиконаними. Зокрема, експерти рекомендували Україні сформувати незалежну та професійну судову владу, забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери, а також позбавити СБУ повноважень у сфері протидії економічним корупційним злочинам. Цього року до них додалася ще одна - запровадити прозоре та підзвітне управління публічними активами та гарантувати подальший розвиток сфери закупівель.

Середній бал по світу в СРІ 2020 - 43 бали. Середній бал в Західній Європі та Європейському Союзі - 66 балів. Середній бал в регіоні, до якого належить Україна (Східна Європа та Центральна Азія) - 36 балів.

Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень корупції). Його щороку оприлюднює міжнародна неприбуткова антикорупційна організація Transparency International (TI).