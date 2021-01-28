Бюджетний сніданок. Хто виграє тендери на харчування дітей у школах Києва

Як надавати найдорожчу послугу на ринку, якість якої викликає нарікання споживачів, і регулярно отримувати нові і нові бюджетні замовлення? Рецепт такого успіху знає один з постачальників шкільного харчування в Києві.

Фото: 0512.com.ua

В 2019 році шкільні обіди опинилися в епіцентрі чергового скандалу: поки в телевізорі кулінар Євген Клопотенко розробляв і впроваджував оновлене меню для шкільних їдалень, в одній зі столичних шкіл батьки боролися за елементарну безпеку харчування для своїх дітей. Після численних скарг на несмачну їжу від учнів початкових класів, ініціативна група батьків школи №332 і гімназії “Київська Русь” (Осокорки) почала регулярно перевіряти якість сніданків.

“Ми бачили якісь квашені продукти дивної якості, неїстівну кабачкову ікру, чорну гречку, яку ніхто не міг проковтнути, масло невідомого походження”, - розказує мама, яка брала участь в перевірці шкільної їжі.

Регулярні дослідження сніданків робила брокеражна комісія школи - представники адміністрації і батьків, які мали санітарні книжки і тому могли отримати доступ не тільки в їдальню (це може будь-хто з батьків), але й на кухню. Після цих перевірок перелік претензій до смакових і якісних властивостей харчування поповнився новими: недоважування порцій м'ясних страв, недостатня кількість працівників кухні, робота на кухні працівників без санітарних книжок.

“Дивувало, що попри всі наші зауваження, виявлені проблеми, виконавець послуги не надто всім цим переймався - перевірки почалися з березня, а восени у нас стався зразково шокуючий випадок: діти, які прийшли на другу-третю зміну сніданків, виявили в своїй картоплі... кісточки від слив, після чого стало зрозуміло, що кухня подала дітям недоїдки від першої зміни (в меню була картопля з м'ясом і свіжа слива, діти лишали відходи на тарілці, які, ймовірно, знов пішли на стіл), - розказує співрозмовниця з числа батьків. - Стало зрозуміло, що всі зустрічі і прохання до постачальника не мають ніякого ефекту. Тоді ми провели в школі анкетування батьків з питанням, який вихід з ситуації вони підтримують, і 90% опитаних висловили готовність повністю відмовитися від послуг цієї фірми”.

Фото: facebook/БАТЬКИ SOS

Постачальником був ТОВ “Понтем.УА” - приватне підприємство, яке надає послуги в сфері громадського харчування. Фірма зареєстрована в 2016 році, вона має литовське коріння (засновник - ЗАО "БАЛТІЙОС ПАСЛАУГУ ГРУПЕ", Литва), і багато хто очікував від приходу на ринок цього оператора європейської якості послуг. На момент кризи в школі №332 “Понтем.УА” вже другий рік постачало харчування в школи Дарницького і Дніпровського районів Києва. І активно намагалося “завоювати” й інші райони Києва.

Річ у тім, що в більшості районів Києва шкільним харчуванням займаються комунальні підприємства, створені місцевими радами на основі колишньої мережі шкільних їдалень. Ці КП, так само як і приватні фірми, беруть участь в торгах в системі Prozorro і мають запропонувати конкурентні умови і ціну своїх послуг. Єдина різниця з приватним постачальником - фінансування з місцевого бюджету і певна підзвітність районній раді. До цих КП у споживачів послуг теж багато претензій, і очікувалося, що прихід конкуренції і електронні закупівлі зроблять цю сферу бюджетних послуг більш прозорою і адекватною.

Районного КП шкільного харчування з якихось причин немає лише у Дарницькому районі столиці. І саме тут “Понтем.УА” безальтернативно виграє всі тендери районного управління освіти на шкільне харчування вже декілька років, уклавши за цей час угод на 169 млн грн.

Після подій в школі 332 Дарницького району і перевірки їдалень Держпродспоживслужбою, Департамент освіти і науки КМДА оголосив про закриття харчоблоку, який обслуговувала фірма “Понтем.УА”. (Цікаво, що сама фірма після цього ще рік в судах оскаржувала висновки Держпродспоживслужби, проте довести свою правоту так і не змогла).

Майже хепі-ендом великої боротьби за свої права в одній маленькій київській школі стала обіцянка київської влади розірвати стосунки з недоброчесним постачальником. “Компанія перейшла межу, перетворивши рішення київської міської влади щодо забезпечення безкоштовними гарячими сніданками учнів початкової школи та учнів пільгових категорій у сумнівний неїстівний результат”, - заявив восени 2019 року заступник голови КМДА Валентин Мондриївський і закликав Дарницьке РУО розірвати договори з постачальником.

Фото: 0512.com.ua

“Але - ані після нашого анкетування і чіткої позиції батьків, ані пiсля заяв заступника мера, договори так і не розірвали”, - дивується наша співрозмовниця з “Київської Русі”. Зараз, як і рік тому, дітей гімназії і школи 332 харчує все той же “Понтем.УА”.

Чому так сталося, не може пояснити і нинішня директорка школи №332 Юлія Пащенко. “Не ми вирішуємо це питання. Наразі претензій до якості харчування у нас немає”, - коротко повідомила керівниця закладу.

Постачальник, навколо якого розгорівся скандал, інтерпретує ті події як чиюсь спробу витіснити їх з ринку послуг харчування.

“Той скандал був ініційований групою осіб. Всі ті події були пов'язані не з неякісною послугою, а з іншими причинами - місцем нашої компанії на ринку в цілому. І ми своє право бути на ринку відстояли, - розказала в коментарі LB.ua представник “Понтем.УА” Ірина Моргунова. - А над якістю послуги дитячого харчування ми працюємо постійно, незалежно від того, є скарги чи нема”.

За роз'ясненням ми звернулися також до Валентина Мондриївського, який після місцевих виборів-2020 і перемоги в Києві команди Віталія Кличко залишився в КМДА на тій самій посаді, що і раніше - заступника київського міського голови.

“У нових договорах, які підписують райони, ми рекомендували внести пункти, відповідно до яких із постачальником можна буде не тільки розірвати договір, а й не оплачувати послугу у разі, якщо в смітник відправляється більш ніж половина сніданків”, - пояснив LB.ua Валентин Мондриївський.

Як і ким контролюватиметься вміст “смітників” - питання риторичне. Фактично це означає, що якщо вашій дитині буде зле від шкільної їжі, то можна ініціювати перевірку, і аж тоді, якщо негаразди з якістю підтвердяться, то постачальника “оштрафують” - не сплатять за погану послугу.

А саму присутність постачальника, який настільки погано себе зарекомендував, чиновник пояснив… вимогами тендерного законодавства.

“Законодавство дає рівні права всім учасникам ринку. Не зважаючи на цьогорічні зміни, фактор ціни залишається одним із найголовніших. Так, цього року в тендерних закупівлях брали участь чотири учасники. Як видно, не так багато компаній, здатних організувати щоденне харчування великої кількості дітей. Система автоматично визначила переможця — ТОВ «Понтем.УА», з яким управління освіти Дарницької РДА й уклало договір”, - повідомив нам заступник мера.

Зазначимо, що в 2020 році “Понтем.УА”, надавало послуги шкільного харчування трьом районам Києва - Дарницькому, Дніпровському і Святошинському (інфографіка). І, як бачимо з даних, ціна однієї порції від цього постачальника не є найбільш економною, порівняно з іншими. Ба більше - саме в Дарницькому районі, де бюджетна закупівля шкільного харчування є однією з найбільших по столиці (57 млн грн), ціна порції є максимальною по Києву - 24 грн.

Щодо тендерної процедури, яка начебто автоматично визначила переможця, теж реальність дещо інша. Річ у тім, що закупівлю харчування на 2020 рік з переможцем "Понтем.УА" Дарницьке РУО змогло здійснити лише з другої спроби, влітку 2020 року.

Перші торги, заявлені на початку року, були відмінені через втручання АМКУ. Спочатку КП «Шкільне харчування Оболонського району м. Києва» оскаржував тендерні умови закупівлі, на його думку, дискримінаційні (але потім відкликав свою скаргу, хоча вона мала шанси бути задоволеною). Потім замовник відхилив пропозицію КП «Школяр» Солом'янської РДА, не допустивши її до участі в самих торгах. Після чого дискваліфіковане КП подало скаргу в АМКУ на інших двох учасників (“Понтем.УА” і одеська фірма, яка займається постачанням продуктів і не має жодного замовлення на шкільний кейтеринг). Скарга була частково задоволена, а в її результаті АМКУ зобов'язав Дарницьке РУО відмінити ці торги.

Тобто єдиний реальний конкурент звичного постачальника не був допущений до торгів взагалі через особливі кваліфікаційні вимоги, прописані замовником.

Буквально за пару днів після відміни торгів (в березні) почався загальнонаціональний карантин, школи закрили, і закупівлю харчування взагалі відклали. А повторну знов виграв "Понтем.УА". З ціною 24 грн за порцію. Ось так виглядає в реальності “конкуренція і краща ціна”.

Всі історія з перевірками, скандалами і висновками контролюючого органу вилилася лише в те, що в угодах Дарницького РУО з'явився пункт про штрафні санкції постачальнику в разі неякісної послуги.

"Варто зазначити, що постачальник хоч і зміг підтягнути якість, проте їжа за смаковими якостями залишалася далекою від ідеалу, про що свідчила кількість відходів. Втім, вона відповідало нормам та вимогам Держпотребслужби. Цікаво, що там, де постачальник харчував дітей за кошти батьків (5–11 класи), якість їжі була значно вищою, причому в тих самих закладах освіти. Тобто, компанія показала, що може якісно харчувати дітей", - вважає Валентин Мондриївський.

Фото: nus.org.ua

За рамками дискусії про ціну, якість і конкуренцію постачальників послуги харчування, залишається важливий організаційний момент всієї цієї системи: начебто зовнішній постачальник, який надає послуги “кейтерингу”, фактично нічим не відрізняється від своїх колег-конкурентів з районних КП. Всі ці постачальники надають продукти і персонал, а виготовляють продукцію в тих самих шкільних їдальнях, на тих самих кухнях. І коли йдеться про ціну оплаченого бюджетом сніданку для учнів початкової школи, то варто пам'ятати,що її не можна порівнювати з ціною на вільному ринку - оскільки приміщення, обладнання харчоблоку, і навіть воду і електрику вже сплатив той самий міський бюджет. І їдальні з обладнанням перебувають на балансі районного управління освіти, яке, до речі, і здійснює ремонт і закупівлі нової техніки.

Заробітна плата персоналу приватної фірми також не особливо відрізняється в кращий бік: ми подзвонили по оголошенню по найму робітників в фірму “Понтем.УА” - там пропонують платню працівника кухні шкільної їдальні 6-8 тис. грн, з оформленням, але… лише до кінця навчального року. Також цікаво, що підприємство пропонує роботу в великому переліку шкіл відразу трьох районів Києва (Святошинському, Дніпровському, Дарницькому), хоча тендери на 2021 рік ще не відбулися і звідки постачальник має впевненість в тому, що виграє їх, невідомо.

Варто також зазначити, що постачальник, який виграє тендер на харчування в районі, отримує, крім бюджетного замовлення від РУО і оплачених комунальних послуг з обладнанням, ще й повний доступ до харчування всіх учнів школи. Платні сніданки, обіди, а, головне, буфет, який працює без касового апарату і будь-якої звітності, - це все живі ніким не пораховані гроші постачальника.

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Під час підготовки цього матеріалу щодо особливостей закупівель шкільного харчування за рахунок бюджету з'явилися новини про системні зміни в цій сфері. Якщо дотепер міський бюджет оплачував 100% вартості сніданків учнів шкіл 1-4 класів (плюс пільгові категорії всіх вікових груп) і 30% вартості харчування в дитсадках, то з 2021 року планується збільшити участь батьків в оплаті цих послуг.

Вже офіційно відомо, що в дитсадках батьки сплачуватимуть 100% вартості харчування. Щодо шкіл офіційного рішення ще нема, але на профільній комісії Київради керівник департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян повідомила депутатам, що впроваджуватиметься оплата сніданків учням 1-4 класів 50/50 - місто і батьки. А ціна самої порції значно зросте.

Вартість однієї порції сніданків для учнів 1-4 класів в 2020 році в Києві складала:

Солом'янський район (КП “Школяр” Солом'янської РДА) 15,8 грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-04-000924-b

Святошинський район (Понтем.УА) 21 грн https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-13-004789-b

Голосіївський (КП “Шкільне харчування”) 19,7 грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-25-003843-b

Подільський (КП “Шкільне харчування”) 16,8 грн - 19,7 грн (перше і друге півріччя відповідно)

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-16-003305-c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-03-005187-a

Шевченківський (КП “Школярик” Шевченківського району) 22 грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-20-000002-c

Печерський (КП “Шкільне”) 19,6 грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-14-000484-b

Оболонський (КП “Шкільне харчування Оболонського району м. Києва”) 23 грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-31-000479-a

Дарницький (Понтем.УА) 24 грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-06-001981-a

(найбільша сума контракті з усіх районів міста, 54,8 млн грн, сума вдвічі більше ніж в Оболонському або Голосіївському і в десятки більше ніж в інших)

Дніпровський (Понтем.УА) 19,6 грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-06-000151-c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-11-003137-b

Деснянський (КП “Зеніт”, окремі закупівлі школами) в середньому 20 грн

https://clarity-project.info/tenderer/19027846