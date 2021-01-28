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У Миколаєві нетверезий водій збив патрульну та намагався втекти з місця ДТП

Патрульну шпиталізували до лікарні.

У Миколаєві водій із ознаками сильного алкогольного сп’яніння збив патрульну поліцейську та намагався втекти з місця ДТП.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

“Близько 20:00 години на вулиці Крилова екіпаж патрульних зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у порушника, водій іншого авто Nissan Micra на великій швидкості здійснив наїзд на патрульну та пошкодив авто, яке зупинили інспектори. Навіть не зупинившись, керманич намагався втекти з місця події, на вимоги поліцейських зупинитись не реагував та створював аварійні ситуації”, - йдеться у повідомленні.

Фото: МВС України

Патрульні наздогнали та затримали водія за кілька кварталів від місця вчинення ДТП.

За даними правоохоронців, під час затримання громадянин чинив опір - поводив себе неадекватно та мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння. 

Патрульну шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом щелепи. Наразі лікарі надають їй кваліфіковану допомогу.

Слідчі вирішують питання щодо затримання водія.

Нагадаємо, 25 січня у Луцьку 38-річний місцевий мешканець побив патрульного поліцейського під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди. Співробітника поліції із травмами голови госпіталізували, а зловмисника затримали.

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