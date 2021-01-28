Януковичу оголосили підозру у держзраді через "Харківські угоди"

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу у вчиненні державної зради чере підписання "Харківськиx угод".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудове розслідування установило черговий епізод виконання злочинного плану із окупації Росією АР Крим та міста Севастополя.

Так, з кінця 2008 року Росія вдвічі завищила ціну на газ, підштовхуючи вищих посадових осіб України до підписання угоди про продовження строку перебування ЧФ РФ на території України. Через 2 місяці після інавгурації Януковича у лютому 2010 року договір підписали. Приводом для цього стало нібито зниження ціни на газ, яка за рік до цього зросла вдвічі і після знижки була все ще вищою за попередню, тобто фактично ніякої знижки не було.

У результаті створення Януковичем передумов до збільшення чисельності військ РФ в Криму і Севастополі та умов подальшого перебування цих військ на території України всупереч Конституції задля подальшої окупації ними півострова шляхом підписання ним 21 квітня 2010 “Харківських угод” нанесено шкоду інтересам України.

Зокрема, спричинено шкоду:

суверенітетові України у вигляді фактичної втрати Урядом України можливості здійснювати свої повноваження на тимчасово окупованій території АР Крим та місті Севастополі на час окупації;

територіальній цілісності та недоторканності у вигляді окупації Збройними Силами РФ території АР Крим та міста Севастополя;

обороноздатності шляхом збільшення особового складу військ та військової техніки Збройних Сил РФ на території України після підписання та ратифікації цієї Угоди замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України у разі повідомлення Україною Російську Федерацію не пізніше, ніж 28.05.2016 про припинення дії Угод, укладених 28.05.1997 року;

державній, економічній безпеці України у вигляді захоплення об’єктів державної власності, які знаходяться на вказаній тимчасово окупованій території, на суму 1,08 трлн грн та неможливості розпоряджатися ними на час окупації.

“Здійснено письмове повідомлення про підозру колишньому Президенту України у вчиненні державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, а саме: наданні іноземній державі – Російській Федерації та її представнику допомоги в проведенні підривної діяльності проти України”, - сказано у повідомленні.