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​Чиновнику НАБУ повідомлено про підозру за 30 тис. грн незаконних "лікарняних"

Йому загрожує до трьох років тюрми.

​Чиновнику НАБУ повідомлено про підозру за 30 тис. грн незаконних "лікарняних"
Фото: volynonline.com

Державне бюро розслідувань викрило колишнього начальника відділу детективів Національного антикорупційного бюро на шахрайстві.

Чиновнику повідомлено про підозру, інформує пресслужба ДБР.

"Посадовець підозрюється у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 1 ст. 190 ККУ); підбурюванні до складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 ККУ); використанні завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 4 ст. 358 ККУ)", - сказано в повідомленні.

Слідством встановлено, що працівник НАБУ підбурив лікаря однієї із лікарень до складання та видачі завідомо неправдивого листка непрацездатності, за яким отримав 30 тисяч гривень страхових виплат.

У період нібито травмування в Полтавській області, де чиновник звернувся до лікарні та згодом продовжив "лікарняний", насправді перебував у Києві.

"Під час проведення виїмки документів у вказаному закладі охорони здоров’я було отримано інформацію щодо відсутності медичної документації стосовно проходження лікування посадовця, а корінець листка непрацездатності не містить особистого підпису працівника НАБУ. Таким чином, посадовець шахрайським шляхом заволодів матеріальною допомогою на загальну суму понад 30 000 гривень", - зазначають у ДБР.

Слідчі також повідомили про підозру лікарю у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування триває.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Раніше директора НАБУ суд визнав винним в адміністративному порушенні за недекларування елітного відпочинку, який оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

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