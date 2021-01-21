Будинок для літніх у Харкові, де загинули 15 людей, працював без документів (оновлено)

Одна літня людина після пожежі - в опіковому, четверо - в токсикології.

Будинок для літніх людей у Харкові, де під час пожежі загинуло 15 осіб, працював без будь-яких дозвільних документів.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага, передає Укрінформ.

"Такої структури, такої установи в жодному реєстрі України не існує. Хто і для чого зібрав цих людей в одному місці, нам невідомо. Це треба з’ясувати. Немає жодних даних, скільки там взагалі перебувало людей", - сказав Шпарага.

Він додав, що перебуває на місці пожежі і наразі займається питанням розселення людей, які мешкали в згорілому будинку і яких вдалося врятувати.

"Зараз вживаємо заходів, щоб розселити вцілілих в інтернатні заклади області", - зазначив Шпарага.

Завідувач опікового відділення Харківської міської лікарні швидкої допомоги повідомив, що після пожежі одна людина госпіталізована до опікового відділення, інші чотири перебувають у токсикологічному відділенні іншої лікарні.

Фото: dsns.gov.ua

"До опікового відділення доставили чоловіка 1955 року народження, в нього 15% опіків тіла. Стан середньої важкості", - зазначив Аслан Цогоєв.

За його словами, ще чотирьох постраждалих у результаті пожежі спочатку доправлено в лікарню швидкої допомоги.

"Потім їх перевезли до токсикологічного відділення 2-ї міської лікарні, вони отруїлися чадним газом. Стан середньої важкості", - повідомив лікар.

Оновлення. Місцеві жителі, які бачили пожежу і допомагали евакуювати людей похилого віку, розповіли сайту 057.ua подробиці НП.

За їхніми словами, у будинку на вул. Нижній Гієвській раніше був реабілітаційний центр для наркоманів. Потім став хоспіс для людей похилого віку. Він там розташовувався вже кілька років.

Під час пожежі людей похилого віку, хто міг ходити, виводили на вулицю з першого поверху. Одягали вже на вулиці.

Деяких літніх людей, які не могли ходити, виносили на руках. На старих були тільки памперси. Людей клали на сніг і одягали.

Як повідомляли, у Харкові вдень 21 січня загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. За даними ДСНС, 9 осіб врятовано, п’ятьох із них госпіталізовано.

Президент і прем’єр-міністр висловили співчуття з приводу загибелі людей у Харкові. Терміново скликано засідання Кабінету міністрів. На доручення президента України буде створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії.

Прокуратура вважає попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами.

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції.

Правоохоронці допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують.

За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Як стало відомо, власниця згорілого у Харкові будинку для літніх має щонайменше ще один аналогічний заклад. Він також не має жодних реєстраційних документів.