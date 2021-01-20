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13 учасників заворушень у Нових Санжарах отримали судові вироки

Сутички через розміщення в місті евакуйованих з Уханя громадян відбулися майже рік тому.

13 учасників заворушень у Нових Санжарах отримали судові вироки
Фото: comments.ua

П'ятьох фігурантів сутичок у Нових Санжарах під час евакуації українських громадян та іноземців із китайського Уханю засудили до п’яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік.

При ухваленні рішення суд врахував можливість виправлення засуджених без відбування покарання, інформує пресслужба Національної поліції.

Ще чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, та двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи.

Також суд звільнив від кримінальної відповідальності двох фігурантів, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та перестали бути суспільно небезпечними.

Також до відповідальності притягнули ще шість осіб, двох – звільнили від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 19 лютого санаторії Нацгвардії "Нові Санжари" розмістили на обсервацію 45 українців і 27 іноземців, яких евакуювали з Уханя у зв'язку з епідемією коронавірусу. У ніч на 20 лютого місцеві жителі влаштували протести.

Правоохоронці очистили дорогу до санаторію від мітингувальників, але вони не припинили їм перешкоджати. Сутички тривали, автобуси з евакуйованими закидали камінням. У результаті поліція затримала 24 учасників сутичок.

Після обсервації у жодної особи з 89 коронавірусу не знайшли.

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