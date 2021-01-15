На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала схему постачання частинам Збройних Сил України снарядів, які не відповідають технічним умовам.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, київська комерційна структура уклала державний контракт із Міністерством оборони України на виготовлення та постачання артилерійських снарядів.

Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в межах державного оборонного замовлення отримала понад 50 млн гривень, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися не придатними для використання.

"Організоване ділками виробництво снарядів, за попередніми висновками, здійснювалось кустарним способом в непристосованих приміщеннях. Згідно з проведеними дослідженнями, виготовлена у такий спосіб військова продукція не відповідає технічним умовам та не може бути прийнята на озброєння ЗС України. У зв’язку з цим зазначені снаряди вилучені з можливого використання", - сказано в повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили технічну та фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми.

Перевіряються дії керівництва та менеджменту підприємств щодо можливого умисного вчинення шкоди обороноздатності держави.

Нагадаємо, в грудні у Миколаєві СБУ запобігла нелегальному експорту авіаційного військового обладнання.