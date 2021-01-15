ВАКС зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання про повернення справи Татарова до НАБУ

Раніше Верховний Суд постановив, що рішення слідчого судді про зміну підслідності не підлягають оскарженню.

Кримінальне провадження за підозрою заступника голови Офісу президента Олега Татарова у причетності до схем "Укрбуду" має повернутися для розслідування в Національне антикорупційне бюро.

Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 13 січня, повідомили у пресслужбі НАБУ. Суд постановив, що генпрокурорка має розглянути клопотання щодо необхідності передачі справи від СБУ назад до НАБУ.

"У своєму рішенні суддя ВАКС зазначає, що одним із фактів, що досліджується у межах цього провадження, є надання народним депутатом України неправомірної вигоди службовій особі. Відтак кримінальне правопорушення за ч.3 ст.369 вчинене народним депутатом України і, відповідно до ст.216 КПК України, може бути розслідуване виключно детективами НАБУ. Рішення про передачу справи до СБУ у подальшому може призвести до уникнення відповідальності за вчинений злочин винними, адже всі зібрані докази будуть визнані судом недопустимими через здійснення розслідування неналежним органом", - йдеться в заяві.

Зазначається також, що закон забороняє передавати справи з підслідними НАБУ злочинами до інших органів досудового слідства.

Нагадаємо, що 14 грудня Печерський районний суд ухвалив рішення передати справу екснардепа Микитася від Національного антикорупційного бюро до іншого відомства. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. Суддя зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову вирішити "неіснуючий спір про підслідність" та доручити досудове розслідування іншому органу. У САП заявили, що Печерський суд не має на це повноважень, а справа має розглядатися Вищим антикорупційним судом.

23 грудня заступник генпрокурорки Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою Олега Татарова в причетності до корупції за часів його роботи в "Укрбуді" від НАБУ до СБУ. У НАБУ заявляють, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро, і пізно увечері - після 23 години.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про передання розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення, втручання у діяльність НАБУ немає.

Верховний Суд постановив, що українське законодавство не передбачає оскарження рішення слідчого судді щодо зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні, тобто справа Микитася залишиться в СБУ.

Підозрюваними у справі є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, заступник голови Офісу президента Олег Татаров (підозрюється в наданні хабаря у 2017 році, коли він працював на "Укрбуд") і заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Але ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. Засідання перенесли. Не обрали його ні 28, ні 30 грудня, як було заплановано.