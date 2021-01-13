Антикорсуд пояснив, чому справі Вовка та суддів ОАСК не подовжили термін розслідування

Вищий антикорупційний суд відмовився додатково подовжити термін досудового розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва, зокрема його головою Павлом Вовком.

У його тексті не було зазначено суті повідомлення підозри кожній конктретній особі – а їх, крім Вовка, у справі ще 10. Про це повідомили у пресслужбі Антикорсуду.

Досудове розслідування цієї справи було почато 21 червня, його вже продовжували до 17 січня 2021. Детектив клопотав, що до цієї дати неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки необхідно провести додаткові слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин злочинів.

"Захисники підозрюваних зазначили, що вказане клопотання необхідно повернути детективу через те, що ухвалою Апеляційної палати ВАКС одному з підозрюваних скасовано повідомлення про підозру за ст. 351-2 КК України, а в клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначена стаття залишилась. Аналогічна ситуація ще з іншим підозрюваним – провадження за підозрою його у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 255 КК України закрито", - заявили у ВАКС.

Ще одній особі, яка зазначена в клопотанні детектива, повідомлення про підозру взагалі скасовано, а тому його безпідставно зазначено в клопотанні як підозрюваного.

"Слідчий суддя ВАКС установив, що подане клопотання не відповідає вимогам п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, оскільки у клопотанні взагалі не зазначено суті повідомленої підозри кожній конкретній особі. Вищенаведені недоліки клопотання унеможливлюють встановлення тих обставин, які саме підлягають перевірці під час досудового розслідування. Таким чином, слідчий суддя 6 січня цього року постановив задовольнити клопотання захисників та повернути детективу НАБУ клопотання про продовження строку досудового розслідування", - додали в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що 6 січня суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк повернув детективам НАБУ клопотання про подовження строків розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва.

Андрій Біцюк раніше також відмовив у застосуванні примусового приводу голови ОАСК Павла Вовка на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Вовк до суду не приходить уже понад три місяці.

17 липня голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Після скандалу петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка у розшук. НАБУ скерувало до генпрокурорки проєкт клопотання про надання дозволу на затримання, але Ірина Венедіктова поки його не підписала.

Повістку про виклик до суду Вовку НАБУ вручило під час спецоперації. Вовка помітили на святкуванні в ресторані, яке влаштував екснардеп. Ім'я цього колишнього депутата в НАБУ не назвали, але вказали, що він є президентом одного з юридичних вишів, тож мова може йти про Сергія Ківалова.

Вовк хоч і отримав повістку, але розірвав її та викинув з машини, в яку сів після ресторану.

Учора голова ОАСК знову не прийшов на засідання з обрання запобіжного заходу.