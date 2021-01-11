Суд переніс розгляд апеляції на арешт Микитася на 20 січня

Суд на 20 січня відклав розгляд апеляції на запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю, якого заарештували за півтори години до Нового року в справі про замовлення викрадення людини.

На сьогоднішнє засідання не прийшли сторони обвинувачення, йдеться на сторінці Микитася у Facebook.

Сторона захисту вважає, що справа про замовлення викрадення юриста "Укрбуду" є сфальсифікованою.

При цьому зазначається, що листування, яке в суді надавали як доказ причетності колишнього нардепа до викрадення, нібито було сфальшоване.

Нагадаємо, що колишньому нардепу інкримінують замовлення викрадення юриста корпорації "Укрбуд", власником якої був Микитась. Слідство стверджує, що Микитась під час перебування під домашнім арештом (у справі про розкрадання коштів Нацгвардії) замовив викрадення людини з метою вимагання $800 000 боргу.

Микитась після надання свідчень у "справі Нацгвардії", зокрема і щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова, перебуває під захистом Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ відреагували на нову підозру колишньому власнику компанії "Укрбуд" і зазначили, що не має інформації щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Нацполіції повідомили йому про підозру.

Обрати запобіжний захід Микитасю в справі про викрадення вийшло не з першого разу. Спочатку він запізнився на засідання, потім судді оголосили відвід. Наступного дня, 31 грудня, Микитась не з'явився на ранкове засідання, тож суд ухвалив рішення про примусовий привід. Розгляд клопотання розтягнувся на цілий день, підозрюваного відправили під варту тільки увечері.