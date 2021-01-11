ОАСК вирішив прибрати зі списку люстрованих голову міліцейського слідства часів Майдану

Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію Миколи Чинчина, який у часи Майдану керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.

Відповідне рішення ОАСК ухвалив 4 січня, повідомляє УП.

Суд зобов’язав МВС звернутись до Міністерства юстиції, щоб вилучити з реєстру люстрованих осіб інформацію про Чинчина. Окрім того, суд визнав протиправним і скасував наказ МВС від 2020 року, яким Чинчину відмовили в посаді. Також ОАСК компенсувати Чинчину 1,7 тисячі гривень судового збору за рахунок МВС

Окружний адмінсуд послався на норми законодавства, зокрема, рішення ЄСПЛ, про те, що необхідність люстрації має бути доведена в кожному конкретному випадку.

За твердженням суду, органи влади не навели доказів того, що, перебуваючи на державних посадах, Чинчин сприяв узурпації влади президентом Віктором Януковичем, підриву основ нацбезпеки чи протиправному порушенню прав людини.

Микола Чинчин у 2010-2013 роках працював у Донецькій, Київській та Генеральній прокуратурі. У 2013 році він став заступником начальника Головного слідчого управління МВС, керував управлінням з розслідування тяжких злочинів.

У серпні 2013 року очолив ГСУ і залишався на цій посаді до кінця Революції гідності – 22 лютого 2014 року.

У період Майдану Чинчин запам’ятався тим, що був одним зі спікерів силовиків у гучних справах, пов’язаних з Революцією. Зокрема, про напад на журналістку Тетяну Чорновол, автомайданівця Дмитра Булатова.

Восени 2020 року Чинчин спробував знову влаштуватись на держслужбу в МВС. Чоловік подався на посаду головного спеціаліста департаменту персоналу.

Чинчин успішно пройшов добір з призначення на посаду на період карантину. Однак йому відмовили в призначенні через те, що силовик значиться в реєстрі люстрованих.