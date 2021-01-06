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Експосадовцю ЗСУ повідомлено про підозру в збитках на 3 млн грн під час будівництва казарм

Йдеться про будівництво чотирьох казарм у Бахмуті в 2018-му.

Експосадовцю ЗСУ повідомлено про підозру в збитках на 3 млн грн під час будівництва казарм

Слідчі ТУ ДБР у місті Полтаві повідомили про підозру колишньому начальнику Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України. Експосадовця підозрюють у халатності, через яку державі завдано збитків на 3 млн гривень під час будівництва казарм.

Про це інформує пресслужба Держбюро розслідувань.

За даними слідства, у 2018 році під час будівництва чотирьох казарм у Бахмуті Донецької області підрядники вносили неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт та довідок про їхню вартість, завищуючи при цьому обсяги підрядних робіт, які фактично підприємства не виконували. У свою чергу, посадовець ЗСУ не перевірив фактичні обсяги та безпідставно підписав акти виконаних робіт. Внаслідок чого держава зазнала збитків на 3 мільйони гривень.

Таким чином, колишній військовослужбовець підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Зазначається, що 29 грудня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру керівникам трьох підприємств-підрядників у привласненні державних коштів, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах та службовому підробленні офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

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