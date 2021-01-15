ВАКС залишив без задоволення три заяви щодо відводу слідчого судді у справі ОАСК

Ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення та оскарженню не підлягають.

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду розглянули три заяви, які подали підозрюваний та захисники щодо відводу слідчого судді ВАКС, котрий розглядає клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначені заяви слідчі судді залишили без задоволення. Ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення та оскарженню не підлягають.

Оголошення повних текстів ухвал відбудеться 18 січня 2021 року о 13:00, 13:30 та 19 січня 2021 року о 09:00.

Раніше слідчий суддя ВАКС через недодержання вимог чинного законодавства повернув клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку досудового розслідування у справі ОАСК.

Нагадаємо, 13 січня ВАКС відмовився додатково подовжити термін досудового розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями ОАСК, зокрема його головою Павлом Вовком.

6 січня суддя ВАКС Андрій Біцюк повернув детективам НАБУ клопотання про подовження строків розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями ОАСК. Біцюк раніше також відмовив у застосуванні примусового приводу голови ОАСК Вовка на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Вовк до суду не приходить уже понад три місяці.

17 липня голові Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Після скандалу петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва.