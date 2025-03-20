ВРП звільнила суддю ОАСК Альону Мазур, яка узгоджувала свої дії з Вовком

Вища рада правосуддя звільнила суддю Окружного адміністративного суду Києва Альону Мазур "за вчинення істотного дисциплінарного проступку".
Про це повідомила пресслужба ВРП.
Зазначається, що рішення було прийняте на підставі п.3 ч.6 статті 126 Конституції України, який передбачає, що "підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді".
Це рішення підтримали всі члени ВРП, окрім Сергія Бурлакова.
У Центрі протидії корупції нагадали, що Мазур "засвітилась" на плівках ОАСК, узгоджуючи свої дії з Павлом Вовком. Той просив Мазур у одній зі справ вийти з окремою думкою зі словами: "Не хвилюйся, это чисто моя игра. Нам позволит держать нам баланс".
Ще одна історія трапилась у квітні 2019 році, коли одразу 30 суддів ОАСК не прийшли на іспит до ВККС. З "плівок ОАСК" стало ясно, що всі свої дії судді узгодили, і Мазур була серед них.
Крім того, Мазур ухвалювала рішення на користь Суркісів у "справі Приватбанку", а також скасовувала висновки ГРД про невідповідність суддів критеріям доброчесності.
Як повідомлялося, 18 березня звільнила з посади суддю ОАСК Павла Вовка, якого підозрюють у корупції та спробах захопити державну владу.
Справи Вовка
- Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", які оприлюднило Національне антикорупційне бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші. Зокрема, на плівках чути, як судді обговорюють позови щодо зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу ВККС, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо.
- Генпрокуратура запросила у ВРП тимчасове відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка, але отримала відмову. У листопаді 2019 року ГПУ за рішенням Шевченківського суду зупинила розслідування справи Вовка.
- 2020 року журналісти "Слідство. Інфо" презентували двосерійний фільм-розслідування "Нарадча кімната" про зв'язки Павла Вовка з чиновниками і топпосадовцями – міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, колишнім керівником Офісу президента Зеленського Андрієм Богданом, заступником генерального прокурора Романом Говдою. Розслідування створене на основі плівок НАБУ, які отримали у розпорядження журналісти.
- У червні 2021 Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження про перші плівки з кабінету Вовка, процесуальне керівництво в яких здійснює ОГП.
- У 2020 році НАБУ оголосило семи суддям цього суду підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Зокрема, Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
- Під керівництвом Вовка Окружний адмінсуд ухвалив низку скандальних рішень, зокрема, саме він відсторонив від роботи в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" та інших.
- У 2022 році Окружний адмінсуд Києва на чолі з Вовком мав зіграти ключову роль у встановленні підконтрольній Росії влади в Україні, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України.
- У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".
- У лютому 2024 року 12 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення, згідно із яким суддя Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.