ВРП звільнила суддю ОАСК Альону Мазур, яка узгоджувала свої дії з Вовком

Вона є фігуранткою справи так званих "плівок Павла Вовка", якого цього тижня також звільнили із посади судді.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Окружного адміністративного суду Києва Альону Мазур "за вчинення істотного дисциплінарного проступку".

Про це повідомила пресслужба ВРП.

Зазначається, що рішення було прийняте на підставі п.3 ч.6 статті 126 Конституції України, який передбачає, що "підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді".

Це рішення підтримали всі члени ВРП, окрім Сергія Бурлакова.

У Центрі протидії корупції нагадали, що Мазур "засвітилась" на плівках ОАСК, узгоджуючи свої дії з Павлом Вовком. Той просив Мазур у одній зі справ вийти з окремою думкою зі словами: "Не хвилюйся, это чисто моя игра. Нам позволит держать нам баланс".

Ще одна історія трапилась у квітні 2019 році, коли одразу 30 суддів ОАСК не прийшли на іспит до ВККС. З "плівок ОАСК" стало ясно, що всі свої дії судді узгодили, і Мазур була серед них.

Крім того, Мазур ухвалювала рішення на користь Суркісів у "справі Приватбанку", а також скасовувала висновки ГРД про невідповідність суддів критеріям доброчесності.

Як повідомлялося, 18 березня звільнила з посади суддю ОАСК Павла Вовка, якого підозрюють у корупції та спробах захопити державну владу.

Справи Вовка