Генштаб ЗСУ: майже третина боїв припала на Покровський напрям

На Торецькому росіяни 18 разів атакували в районах Дачного, Дружби і Торецька.

Станом на 16.00 20 березня на фронті відбулися 90 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Михайлівське, Вовківка, Бобилівка, Олександрівка, Степове, Стара Гута Сумської області; Єліне Чернігівської області; Відродженівське Харківської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Краснопілля, Михайлівське, Угроїди та Осоївка Сумської області.

На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Глибоке.

На Куп’янському ворог протягом дня шість разів робив спроби просунутися до наших позицій в районах Кіндрашівки, Піщаного, Іванівки та Загризового. Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському відбулося 12 боєзіткнень у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки. Сім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському наші захисники відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському противник тричі атакував у районах Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому загарбники 18 разів атакували в районах Дачного, Дружби та Торецька. Шість боєзіткнень тривають до цього часу.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 28 разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке та Андріївка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському агресор сім разів атакував у районах Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новополю та Гуляйполю.

Тричі окупанти намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах Щербаків та Степового на Оріхівському напрямку, також ворог завдав удару по Кам’янському некерованими авіаційними ракетами.

На Придніпровському ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають одну атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовано чотири боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 226 артилерійських обстрілів, зокрема один із реактивної системи залпового вогню.