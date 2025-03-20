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Бійці Нацгвардії знищили штурмові групи росіян на Куп'янському напрямку

Ворожі війська діяли двома групами по четверо осіб у кожній.

Бійці Нацгвардії знищили штурмові групи росіян на Куп'янському напрямку
Фото: скріншот

Бійці бригади "Скіф" НГУ знищили штурмові групи російських військових, які намагалися закріпитися поблизу одного з населених пунктів на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Ворожі війська діяли двома групами по четверо осіб у кожній та намагалися закріпитися біля населеного пункту, щоб штурмувати позиції нацгвардійців на Куп'янському напрямку.

Мінометні й артилерійські підрозділи успішно відпрацювали по російських загарбниках. У результаті — п'ятеро російських військових поранені, одного ліквідували.

В ОСУВ додають, що після відступу противника гвардійці продовжили вогневе ураження, ліквідовуючи залишки штурмових груп.

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