Ворожі війська діяли двома групами по четверо осіб у кожній.

Бійці бригади "Скіф" НГУ знищили штурмові групи російських військових, які намагалися закріпитися поблизу одного з населених пунктів на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Ворожі війська діяли двома групами по четверо осіб у кожній та намагалися закріпитися біля населеного пункту, щоб штурмувати позиції нацгвардійців на Куп'янському напрямку.

Мінометні й артилерійські підрозділи успішно відпрацювали по російських загарбниках. У результаті — п'ятеро російських військових поранені, одного ліквідували.

В ОСУВ додають, що після відступу противника гвардійці продовжили вогневе ураження, ліквідовуючи залишки штурмових груп.