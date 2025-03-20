Бійці бригади "Скіф" НГУ знищили штурмові групи російських військових, які намагалися закріпитися поблизу одного з населених пунктів на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
Ворожі війська діяли двома групами по четверо осіб у кожній та намагалися закріпитися біля населеного пункту, щоб штурмувати позиції нацгвардійців на Куп'янському напрямку.
Мінометні й артилерійські підрозділи успішно відпрацювали по російських загарбниках. У результаті — п'ятеро російських військових поранені, одного ліквідували.
В ОСУВ додають, що після відступу противника гвардійці продовжили вогневе ураження, ліквідовуючи залишки штурмових груп.