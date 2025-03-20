Путін зобов'язав громадян України залишити «Росію» до 10 вересня або «врегулявати правове становище»

Таким чином очільник Кремля фактично вдався до примусової паспортизації громадян України, які опинилися в окупації.

Очільник Кремля Путін підписав указ, в якому йдеться, що громадяни України, які не мають законних підстав перебувати на «території РФ», повинні самостійно залишити країну або до 10 вересня 2025 року «врегулювати своє правове становище в РФ», повідомляє «Медуза» із посиланням на портал правової інформації.

З указу також випливає, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають на територіях самопроголошених ЛНР та ДНР, а також в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей, мають пройти медичний огляд для підтвердження відсутності інфекційних захворювань та факту вживання наркотиків.

Як відомо, у липні 2022 року Путін підписав указ, який розповсюджує можливість спрощеного отримання російського громадянства на мешканців усієї України.