Путін зобов'язав громадян України залишити «Росію» до 10 вересня або «врегулявати правове становище»

Очільник Кремля Путін підписав указ, в якому йдеться, що громадяни України, які не мають законних підстав перебувати на «території РФ», повинні самостійно залишити країну або до 10 вересня 2025 року «врегулювати своє правове становище в РФ», повідомляє «Медуза» із посиланням на портал правової інформації.
З указу також випливає, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають на територіях самопроголошених ЛНР та ДНР, а також в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей, мають пройти медичний огляд для підтвердження відсутності інфекційних захворювань та факту вживання наркотиків.
Як відомо, у липні 2022 року Путін підписав указ, який розповсюджує можливість спрощеного отримання російського громадянства на мешканців усієї України.
- На початку березня Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки повідомило, що 3,5 мільйонів українців на ТОТ отримали російські паспорти, оскільки Кремль погрожує людям конфіскацією майна та обмеженням до соцпослуг. Також окупанти не продають українцям життєво важливі ліки без російського паспорта на окупованих РФ територіях України.
- У лютому окупанти заявили, що завершили паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Всі, хто не отримав ворожий паспорт, будуть визнані «іноземцями».