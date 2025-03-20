Reuters: передані Білому дому розвіддані свідчать, що українці не «оточені» в Курську, попри заяви Трампа і Путіна

Розвідувальні служби США, включаючи ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня, однак Трамп продовжує стверджувати, що українські війська оточені в Курській області.

Протягом останніх днів українські військові в Курську втратили позиції, але вони не оточені російськими військами, всупереч нещодавнім коментарям президента США Дональда Трампа та очільник Кремля Путіна, повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських та європейських чиновників, знайомих з оцінками розвідки своїх урядів.

Розвідувальні служби США, включаючи ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня, однак Трамп продовжує стверджувати, що українські війська оточені в Курській області.

Оцінки розвідки США та Європи показують, що українські війська зазнали сильного тиску з боку російських сил, але вони не повністю оточені, заявили чиновники.

Трамп заявив, що сподівається швидко покласти край війні Росії в Україні. Експерти назвали заяву Путіна 13 березня про те, що українські війська в Курську були відрізані і врешті-решт повинні будуть «здатися або померти», як дезінформацію, яка має на меті показати, що Росія пропонує поступки, рятуючи життя українських солдатів, надаючи Путіну важелі впливу на переговори про припинення вогню.

У дописі в соцмережах 14 березня Трамп сказав, що попросив Путіна врятувати життя тисячам українців, які, за його словами, були «повністю оточені». Путін сказав, що так і зробить, якщо вони здадуться.

Трамп повторив заяву про "оточення" українські сили під час виступу у Вашингтонському центрі Кеннеді в понеділок та в інтерв'ю Fox News у вівторок.

Білий дім, ЦРУ та Офіс директора національної розвідки відмовилися від коментарів.

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що українські війська оточені, і заявив, що Путін бреше.

Український лідер визнав, що його військові перебувають у складному становищі в Курську, і що він очікує продовження атак з боку Росії, оскільки вона намагається витіснити українські сили з регіону.

Американський Інститут вивчення війни заявив 14 березня, що він «не помітив жодних геолокаційних доказів, які б вказували на те, що російські сили оточили значну кількість українських сил у Курській області чи в інших місцях уздовж лінії фронту в Україні».