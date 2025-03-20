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У Антонівці росіяни скинули вибухівку на чоловіка, він загинув

Чоловікові було 36 років. 

У Антонівці росіяни скинули вибухівку на чоловіка, він загинув

Сьогодні, 20 березня стало відомо про загибель жителя Антонівки Херсоснської області через атаку російського БпЛА. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Учора окупанти скинули вибухівку з дрона на 36-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", – написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

  • Упродовж минулої доби окупанти атакували 44 населені пункти Херсонщини. У області через агересію Росії загинули дві людини і ще четверо – поранені. 
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