У Антонівці росіяни скинули вибухівку на чоловіка, він загинув

Сьогодні, 20 березня стало відомо про загибель жителя Антонівки Херсоснської області через атаку російського БпЛА.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Учора окупанти скинули вибухівку з дрона на 36-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", – написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.
- Упродовж минулої доби окупанти атакували 44 населені пункти Херсонщини. У області через агересію Росії загинули дві людини і ще четверо – поранені.