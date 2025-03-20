У Антонівці росіяни скинули вибухівку на чоловіка, він загинув

Чоловікові було 36 років.

Сьогодні, 20 березня стало відомо про загибель жителя Антонівки Херсоснської області через атаку російського БпЛА.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Учора окупанти скинули вибухівку з дрона на 36-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", – написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.