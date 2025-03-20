Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ. Там дислокуються бомбардувальники та розміщені склади з ФАБами та КАБами і крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

Удар по аеродрому «Енгельс» в Саратовській області цієї ночі завдали дрони СБУ та Спецоперацій ЗСУ, повідомили LB.ua джерела у Силах оборони. Також цю інформацію підтвердив Генштаб.

Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

Внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов.