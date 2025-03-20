Повідомлено про підозру двом «ворам у законі» та кримінальнику, які організували та брали участь у так званій «сходці» і координували поширення злочинного впливу на території України, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Серед підозрюваних – уродженці Грузії, Казахстану та громадянин РФ, двоє з яких «вори у законі» на прізвиська «Бондо» та «Азіз», а також підконтрольний їм «бродяга», який відбуває покарання в Київському слідчому ізоляторі.

За даними слідства, організатор «зібрання» – утриманець столичного СІЗО, який є лідером транснаціонального злочинного угруповання, телефоном ініціював так звану «сходку» за участю представників вищої ланки кримінальної ієрархії. Нині обоє перебувають на території російської федерації та Казахстану.

На зібранні обговорювали методи поширення злочинного впливу у виправних установах Києва та Київської області; так званого «понятійного» вирішення конфліктів між засудженими та особами з волі; механізми наповнення «общака» та розподілу незаконно отриманих коштів.

Як встановлено, ініціатор «сходки» – лідер злочинної організації, яка діяла на території Києва й Одеси, потрапив за ґрати кілька років тому за вбивство під час конфлікту в одному з розважальних закладів столиці.

Ще до затримання він фігурував у кримінальних провадженнях за фактами вбивств, викрадення людей та вимагань. Вже перебуваючи в СІЗО, кримінальник не припинив координації злочинних дій, підтримував злодійські традиції та розбудовував кримінальні зв’язки.

Наразі йому повідомлено про підозру в організації злочинного зібрання та встановленні злочинного впливу, а двом «ворам у законі» – заочно повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу та участі у «сходці» (ч. 3 ст. 255-1 та ч. 1 ст. 255-2 КК України).

Заходи із документування злочинної діяльності проводилися за сприяння працівників державної установи «Київський слідчий ізолятор».