Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Один із найбільших обмінів: 175 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі
Один із найбільших обмінів: 175 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
ГоловнаПолітика

Єврокомісар Домбровскіс: ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності Євросоюзу

Йдеться про можливу інтеграцію України у межах європейського проєкту SAFE (Security Action for Europe – «Безпекові заходи для Європи») – програма фінансування у розмірі €150 мільярдів.

Єврокомісар Домбровскіс: ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності Євросоюзу
Валдіс Домбровскіс
Фото: EPA/UPG

У межах анонсованої Європейським Союзом безпекової ініціативи SAFE українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах із ВПК держав-членів ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

"Буквально вчора Європейська комісія оприлюднила ініціативу «Переозброїти Європу», яка дасть нам змогу мобілізувати до €800 мільярдів протягом наступних 40 років для зміцнення нашої обороноздатності, збільшуючи витрати на оборону. Отже, ми, очевидно, очікуємо обговорень щодо цього пакету, і сподіваюся, будуть прийняті рішення та буде висловлено готовність просувати цю ініціативу", – зазначив Домбровскіс, говорячи про очікування від саміту ЄС, який розпочинається 20 березня у Брюсселі.

Підписуйтесь на наш Google News

Домбровскіс окремо зупинився на частині європейського проєкту SAFE (Security Action for Europe – «Безпекові заходи для Європи») – програмі фінансування у розмірі €150 мільярдів, в межах якої військово-промисловий комплекс України може "на рівних правах брати участь у проєктах разом із військовою промисловістю ЄС".

"Таким чином, ми інтегруємо Україну в цей механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС", – наголосив Домбровскіс.

Єврокомісар висловив очікування, що питання оборони і продовження підтримки України значною мірою будуть на порядку денному саміту у Брюсселі.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies