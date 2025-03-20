Politico: Європа прагне переманити американських дослідників, поки Трамп скорочує їм фінансування

Група європейських країн розробляє стратегію для переманювання дослідників і науковців зі Сполучених Штатів у відповідь на скорочення американським урядом освіти та досліджень, пише Politico.

Дванадцять урядів у листі до Європейської комісії заявили, що Європейському Союзу потрібна програма для залучення талантів з-за кордону, «які можуть постраждати від втручання в дослідження та невмотивованих і жорстоких скорочень фінансування».

Лист без дати був адресований єврокомісару з інновацій Катерині Захарієвій і підписаний Францією, Чехією, Австрією, Словаччиною, Естонією, Латвією, Іспанією, Словенією, Німеччиною, Грецією, Болгарією та Румунією.

«Необхідно терміново ... організувати себе, щоб прийняти талантів, які хочуть або повинні залишити Сполучені Штати», – сказав міністр досліджень Франції Філіп Баптіст у заяві для Politico.

У листі США не згадуються, але є чіткі посилання. «Поточний міжнародний контекст нагадує нам, що свобода науки може бути поставлена під загрозу будь-де та будь-коли», – йдеться в тексті.

З того часу, як Дональд Трамп вступив на посаду в січні, дослідження та освіта США постраждали від масштабних скорочень. Міністерство освіти США почало скорочувати приблизно половину своєї робочої сили, а кілька університетів, включаючи Університет Джонса Гопкінса, скоротили робочі місця через втрату державного фінансування.

Лист включав кілька пропозицій щодо того, як залучити дослідників, включаючи спеціальне фінансування, імміграційну систему та зміцнення партнерства з «іншими провідними науковими країнами».

Країни хочуть, щоб Комісія організувала найближчими тижнями зустріч профільних міністрів ЄС, щоб розробити план.

За останні тижні кілька університетів по всій Європі почали спроби залучити дослідників із США. Один із брюссельських університетів, Вільний університет Брюсселя (VUB), у понеділок оголосив про 12 вакансій для міжнародних дослідників «з особливим акцентом на американських вчених».

Французький Університет Екс-Марсель також запустив «програму безпечного простору для науки», маючи на увазі «контекст, коли деякі вчені в Сполучених Штатах можуть відчувати загрозу чи перешкоди у своїх дослідженнях».