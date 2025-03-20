США впали на найнижчу в історії позицію у "рейтингу щастя"

Найщасливіші люди, як і впродовж семи минулих років, живуть у Фінляндії.

Центр дослідження питань добробуту при Оксфордському університеті оприлюднив щорічний "рейтинг щастя", у якому країни розташовані за рівнем задоволеності своїх громадян різними аспектами життя.

Як пише Associated Press, Сполучені Штати впали на 24-тий щабель - найнижчий результат за час існування проєкту. Піковий щабель для США був у 2012-му році - 11-те місце.

Найбільш щасливими людьми ось вже вісім років поспіль виявляються фіни. Данія, Ісландія та Швеція не набагато відстають.

Ізраїль, попри тривалу війну з ХАМАСом, посідає восьму сходинку. Україна навіть не у першій сотні - 111-те місце. А найменш щасливими вважають себе жителі Афганістану.