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Попри вимоги РФ ЄС офіційно заявить про продовження військової підтримки України

Про це йдеться у проєкті висновків Європейської ради, засідання якої пройде 20-21 березня.

Попри вимоги РФ ЄС офіційно заявить про продовження військової підтримки України
прапори ЄС і України
Фото: EPA/UPG

Головним підсумком засідання Європейської ради, яке відбудеться 20-21 березня, стане офіційна заява Європейського Союзу щодо продовження військової підтримки України попри вимоги Кремля.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиленням на одного із високопосадовців ЄС.

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За словами дипломата, плани щодо військової допомоги Україні залишаються незмінними, попри ультиматуми, висунуті президентом РФ Володимиром Путіним. Відповідні положення закріплять у підсумковому документі Європейської ради щодо України. Цей документ підтримає більшість країн ЄС за винятком Угорщини.

Представник Євросоюзу підкреслив, що заява лідерів ЄС про продовження військової підтримки України є особливо важливою: спершу Путін висунув умову припинення вогню – зупинити постачання зброї Україні, але через кілька днів після цього європейці продемонструють, що продовжують підтримку.

У проєкті висновків Європейської ради наголошується, що ЄС підтримує позицію України щодо проведення мирних переговорів із позиції сили.

Також зазначається, що ЄС у координації з партнерами та союзниками продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні та її народу в боротьбі проти російської агресії.

Крім того, у висновках саміту зазначено, що ЄС готовий посилити тиск на Росію, включаючи нові санкційні заходи. Так, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить агресію проти України та не компенсує завдані війною збитки.

Також ЄС висловив підтримку спільній заяві України та США за підсумками їхньої зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня 2025 року, зокрема, щодо пропозицій про припинення вогню, гуманітарних ініціатив та відновлення обміну розвідданими та безпекової допомоги Штатів.

У підсумковому документі наголошується, що шлях до миру має включати гуманітарні зусилля, такі як обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб і повернення всіх українських дітей та інших громадян, незаконно депортованих до Росії та Білорусі.

  • 19 березня Європейська комісія та високий представник представили «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030». Ці заходи ЄС спрямовані на вирішення нагальної короткострокової потреби у підтримці України, а також на довгострокову необхідність зміцнення безпеки та оборони Європи.
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