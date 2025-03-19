Білий дім оприлюднив нові деталі розмови Зеленського і Трампа: додаткові Patriot Україні і АЕС у володінні США

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку, 27 вересня 2024 року.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 19 березня озвучила домовленості між президентами США і України за підсумками телефонної розмови лідерів, передає The Guardian.

Левітт підтвердила, що «обмін розвідданими для оборони України продовжиться».

Щодо угоди про надра, то речниця Білого дому заявила, що обговорення «вийшло за межі економічної угоди про мінерали» і зосереджене на «частковому припиненні вогню, а також на досягненні повного припинення вогню та довготривалого миру в цьому конфлікті».

Президент України Зеленський, відповідно до звіту Білого дому, «запросив додаткові системи протиповітряної оборони для захисту своїх громадян, зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot», а Трамп «погодився співпрацювати з ним, щоб знайти доступні системи, особливо в Європі».

Трамп також «повністю поінформував» Зеленського про свою розмову з Путіним. Лідери погодилися на «часткове припинення вогню проти енергетичних» об’єктів.

Також відбудуться подальші «технічні» обговорення щодо розширення режиму припинення вогню на Чорне море «на шляху до повного припинення вогню».

Трамп запропонував Зеленському, що володіння США українськими електростанціями та атомними електростанціями «може бути дуже корисним для їхнього управління» і «було б найкращим захистом» для цієї критичної інфраструктури.

Також американський президент пообіцяв «тісно співпрацювати з обома сторонами», щоб забезпечити повернення додому дітей, викрадених під час війни.