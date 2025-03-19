Bloomberg: Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити удари по енергооб'єктах Росії

У розмові з Дональдом Трампом 19 березня Володимир Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об'єктах Росії, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Лідери також домовилися продовжити роботу над розширенням режиму припинення вогню.

Також, за словами джерел, напередодні Путін у розмові з Трампом висловив готовність обмежити атаки на українську енергетичну інфраструктуру, але поки що не погодився на повне припинення вогню, на якому наполягають США.