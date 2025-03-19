Bloomberg: Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити удари по енергооб'єктах Росії

У розмові з Дональдом Трампом 19 березня Володимир Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об'єктах Росії, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Лідери також домовилися продовжити роботу над розширенням режиму припинення вогню.
Також, за словами джерел, напередодні Путін у розмові з Трампом висловив готовність обмежити атаки на українську енергетичну інфраструктуру, але поки що не погодився на повне припинення вогню, на якому наполягають США.
- Трамп повідомив, що розмова з українським колегою Зеленським була "дуже хорошою".
- Напередодні, 18 березня, президент США розповів про свою телефонну розмову з російським диктатором Путіним.
- Вони домовилися про негайне припинення вогню щодо всієї енергетичної та інфраструктурної сфери. Білий дім повідомив про готовність Росії не бити по українській інфраструктурі та енергетиці протягом 30 днів.
- Також президенти домовилися продовжувати "технічні переговори" стосовно припинення вогню а морі та, в подальшому, повного припинення вогню і сталого миру. З цього очевидно, що Москва, на відміну від Києва, свою готовність до 30-денного режиму тиші по всій лінії фронту не висловила.
- Наступного дня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 19 березня 2025 року (із 19.00 18 березня) росіяни застосували по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
- Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.
- Під ранок середи ворог вдарив дронами по енергосистемі Укрзалізниці на Дніпропетровщині. Згодом окупанти завдали повторного удару.
- Але спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заперечив, що Росія порушила угоду щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.
- Зеленський на брифінгу в Фінляндії спільно з її президентом Александром Стуббом заяивв, що для того, щоб Україна перестала бити по нафтовій інфраструктурі Росії, самих лише слів Путіна про наказ не бити по інфраструктурі мало.