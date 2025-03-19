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Зеленський сказав, що потрібно, аби Україна перестала бити по нафтовій інфраструктурі Росії

Самих лише слів Путіна замало. 

Зеленський сказав, що потрібно, аби Україна перестала бити по нафтовій інфраструктурі Росії
Фото: скрин відео

Для того, щоб Україна перестала бити по нафтовій інфраструктурі Росії, самих лише слів Путіна про наказ не бити по інфраструктурі мало. Про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Фінляндії спільно з її президентом Александром Стуббом. 

Слів замало, бо війна зробила українців дуже практичними людьми. Учора Росія атакувала енергетику одразу після слів Путіна про те, що ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі не буде.

Росія випустила понад 140 дронів і ракети. Вражено 21 будинок, залізницю, лікарні. Це вартість слів Путіна.

Україна вимагає контролю над припиненням вогню, і головним суб'єктом контролю мають бути США. Якщо буде відповідна домовленість, то буде список цивільних, енергетичних та інших об'єктів, який передадуть партнерам.

Якщо росіяни не битимуть по наших об'єктах, "ми точно" не будемо бити по їхніх, запевнив президент. 

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