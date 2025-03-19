Оборонні навчання Тайваню визначають 2027 роком потенційного вторгнення Китаю

Міністерство оборони острова оприлюднило дату , щоб поінформувати законодавців про майбутні військові ігри, що імітують атаку китайських військових.

Тайвань у своїх щорічних військових навчаннях вперше визначив 2027 рік як потенційний рік для китайського вторгнення, пише Bloomberg, зазначаючи, що на острові зростає занепокоєння щодо напруженості з Пекіном.

Міністерство оборони Тайваню оприлюднило дату , щоб поінформувати законодавців про майбутні військові ігри, що імітують атаку китайських військових. Навчання також подвоїться до десяти днів цього літа, відображаючи посилений акцент на військовій готовності в демократії, яку Китай вважає своєю територією.

Згідно з публічними документами, жоден попередній план найбільших щорічних навчань із бойовою стріляниною на Тайвані за останні десять років не вказував рік потенційного китайського вторгнення. Незважаючи на це, міністр оборони Веллінгтон Ку, схоже, применшив значення дати.

“Навчання Han Kuang завжди встановлюють графік на один-два роки в майбутньому, тому що придбання нової зброї та навчання вимагають повторних тренувань для перевірки»”, ‒ сказав він журналістам.

Незрозуміло, як налаштування на 2027 рік змінить програму навчань і чи ця дата насправді є радше політичним сигналом.

За словами Джека Чена, директора правозахисної групи Formosa Defense Vision, зосередження цьогорічних навчань на 2027 році може стати тактикою для виходу з глухого кута в розколотому парламенті Тайваню, де опозиційні партії кидають виклик певним планам військових витрат. “Це може змусити опозиційні партії та громадськість відчути, що збільшення військового бюджету є гострою необхідністю”, ‒ додав він.