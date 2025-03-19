На Донеччині із зони примусової евакуації вивезли всіх дітей, — ОВА

Із громад у Донецькій області, де проводилася примусова евакуація, вивезли усіх дітей, водночас досі зилшаються у зоні активних бойових дій 211 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"Станом на сьогодні із дітей, які підлягають обов’язковій евакуації у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками на ранок у селі Мирне Комарської сільської територіальної громади залишалася одна дитина з однієї сім’ї. Але станом на зараз (на вечір 19 березня – ред.) вона вже евакуйована", — каже посадовиця.

Відтак, із зони примусової евакуації, які були визначені в Донецькій області, вивезли всіх дітей. "А на території активних бойових дій залишаються 211 дітей, всі з Лиманської територіальної громади", — додає Рижакова.

Рижакова зазначила, що за минулий тиждень було евакуйовано загалом дев’ять дітей, а це дев’ять сімей: з Комарської сільської територіальної громади було евакуйовано сім дітей з шести сімей, з Криворізької сільської тергромади – дві дитини з двох сімей.

Наразі на Донеччині залишаються 19 громад, населені пункти яких віднесені до зони активних бойових дій: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселівська.