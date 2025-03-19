ЗМІ: Британія зняла санкції з російського мільярдера Ахмедова

У вересні 2023 року Європейський Союз вилучив Ахмедова із санкційного списку.

Британія зняла санкції російського мільярдера Фархада Ахмедова, який з 2014 року перебував у "чорному списку".

Про це пише LIGA.net з посиланням на документ британського уряду.

Причину зняття санкцій не уточнюють.

Ахмедов потрапив під санкції Британії та Євросоюзу у квітні 2022 року, активи бізнесмена були заморожені. Відомо, що мільярдер має громадянство РФ і Азербайджану.

У вересні 2023 року Європейський Союз вилучив Ахмедова із санкційного списку через вторгнення Москви в Україну.

Фархад Ахмедов – колишній співвласник газодобувної компанії "Нортгаз". Він посідає 82-те місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. Його статки у 2024 році становили $1,6 млрд.