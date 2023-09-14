Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
ГоловнаСвіт

ЄС забрав зі санкційного списку трьох російських бізнесменів

Відповідна інформація була опублікована в Офіційному журналі Євросоюзу.

ЄС забрав зі санкційного списку трьох російських бізнесменів
Фото: rada.gov.ua

Європейський Союз вилучив трьох російських бізнес-лідерів з санкційного списку через вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє Офіційний журнал ЄС, пише Reuters.

ЄС забрав зі списку Григорія Берьозкіна, мільярдера Фархада Ахмедова та Олександра Шульгіна, колишнього керівника російської компанії електронної комерції Ozon.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Чи можна розглядати це рішення як ознаку переходу від повної політики санкцій до більш дискреційної політики чи це буде “видання бажаного за дійсне”, на цьому етапі важко сказати”, – заявила команда юристів, що представляє Березкіна та Шульгіна.

Нагадаємо, російський металургійний мільярдер Віктор Рашніков програв у суді Європейського Союзу справу проти його включення до списку санкцій блоку після вторгнення в Україну.

Російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і водночас стикаються з тиском з боку президента РФ Володимира Путіна, після вторгнення РФ в Україну вивели активи на десятки мільярдів доларів з Європи до Росії або "дружніх" їй країн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies