ЄС забрав зі санкційного списку трьох російських бізнесменів

Європейський Союз вилучив трьох російських бізнес-лідерів з санкційного списку через вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє Офіційний журнал ЄС, пише Reuters.

ЄС забрав зі списку Григорія Берьозкіна, мільярдера Фархада Ахмедова та Олександра Шульгіна, колишнього керівника російської компанії електронної комерції Ozon.

“Чи можна розглядати це рішення як ознаку переходу від повної політики санкцій до більш дискреційної політики чи це буде “видання бажаного за дійсне”, на цьому етапі важко сказати”, – заявила команда юристів, що представляє Березкіна та Шульгіна.

Нагадаємо, російський металургійний мільярдер Віктор Рашніков програв у суді Європейського Союзу справу проти його включення до списку санкцій блоку після вторгнення в Україну.

Російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і водночас стикаються з тиском з боку президента РФ Володимира Путіна, після вторгнення РФ в Україну вивели активи на десятки мільярдів доларів з Європи до Росії або "дружніх" їй країн.