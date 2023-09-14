КНР є однією з небагатьох країн, включно з Пакистаном, Іраном і Росією, які зберегли дипломатичну присутність в Афганістані.

Таліби привітали нового посла Китаю в Афганістані Чжао Шена під час пишної церемонії в президентському палаці в Кабулі.

Про це пише CNN.

Китай є однією з небагатьох країн, включно з Пакистаном, Іраном і Росією, які зберегли дипломатичну присутність в Афганістані після того, як Талібан повернув контроль над країною у 2021 році.

Під час церемонії в палаці прем’єр-міністр Талібану Мохаммад Хасан Ахунд потиснув руку Чжао та “прийняв вірчі грамоти нового посла Китаю”.

Чжао сказав, що Китай є “добрим сусідом Афганістану” і “повністю поважає незалежність, територіальну цілісність і незалежність Афганістану в прийнятті рішень”.

Дипломат додав, що Китай не проводить політики втручання у внутрішні справи Афганістану і не хоче, щоб Кабул “став зоною його впливу”.

У заяві Міністерства закордонних справ Китаю зазначено, що це призначення є “звичайною ротацією посла Китаю в Афганістані” і “має на меті продовжити розвиток діалогу та співпраці” між двома країнами.

Китай, сусід Афганістану зі значними інвестиціями в регіон, обережно ставився до потенційних викликів безпеці, спричинених раптовим поверненням Талібану після виведення військ США в серпні 2021 року.

Відтоді офіційні особи Китаю наголошували на збільшенні співпраці з Афганістаном, а також з іншими регіональними сусідами, у таких питаннях, як співпраця в боротьбі з тероризмом, “економічна співпраця” та посилення “регіональної стабільності та розвитку”.

У травні на зустрічі міністрів закордонних справ трьох країн в Ісламабаді Китай, Афганістан і Пакистан пообіцяли зміцнити тристоронні зв’язки з безпеки та боротьби з тероризмом. Виступаючи на цій зустрічі, член Держради КНР і міністр закордонних справ Цінь Ган сказав, що Китай надає “великого значення дружбі з Афганістаном і Пакистаном”. Зокрема, під час зустрічі три сторони домовилися співпрацювати в торговельній та інфраструктурній програмі Китаю “Один пояс, один шлях”, через яку Китай інвестував значні кошти в регіон. Вони також домовилися налагодити тісніші економічні зв’язки шляхом розширення китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC) до Афганістану.