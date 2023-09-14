США ввели санкції проти бізнесменів та підприємств РФ, які пов'язані з оборонною сферою, а також компаній із Туреччини

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 14 вересня запровадило нові санкції проти майже сотні представників російського бізнесу та промислової бази, фінансових інститутів і постачальників технологій.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Державний департамент окремо включив до санкційного списку понад 70 осіб, щодо яких запровадять візові обмеження.

У переліку - олігарх Андрій Бокарьов, його дружина Ольга Сировацька та очолюваний ним "Трансмашхолдинг", партнер Бакарьова Іскандар Махмудов та його син Джахангір Махмудов, науково-технічний комплекс "Союз" і члени його ради директорів (Мкртич Окроян, його дружина Алла Бабан та діти Анна та Андраник Окрояни і брат Мкртича Арутюн Окроян), Балашихінський ливарно-механічний завод, заступник російського міністра оборони Олексій Криворучко та його дружина Катерина, виробник авіадвигунів "Ягат", товариство "Стар", яке входить до складу "Ростеху", Ульянівський патронний завод.

Також під обмеження потрапили компанії та особи, які допомагають Росії ввозити складові для БпЛА та матеріали для ВПК. У переліку - Siberica Oy, Luminor Oy, а також підприємства, які купували в них продукцію ("Флайтехгрупп", "НПК "Фотоніка" та інші).

США запровадили санкції і проти п'яти турецьких компаній, які допомагають Росії обходити санкції та постачати в РФ товари подвійного призначення.

Наприклад, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi, заснована у березні 2022 року, відправила до Росії датчики та вимірювальні інструменти. А Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi причетні до постачань деталей у виробництві БпЛА.

Обмеження застосували також і щодо юридичних осіб із Бельгії, ОАЕ, Словенії, ЦАР.

Серед інших російських організацій у санкційному списку - "АвтоВАЗ", "Група "Газ", "Кіровський завод, "Кріогенмаш", автозавод "Москвич" і банки "Ак Барс", "Сінко Банк" та ін.

Глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що у санкційні списки потрапили, зокрема, особи, яких пропонувала група Макфола-Єрмака.

Нагадаємо, попри обмеження Росія купує підсанкційні деталі для літаків через Китай, Туреччину, ОАЕ і навіть через Європу. Так, із березня 2022-го по березень 2023 року в країну ввезли оригінальних запчастин для Boeing і Airbus не менше ніж на 18 млрд рублів (понад 188 млн доларів). Лідирують Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ, понад 9 млрд рублів або 94 млн доларів), Китай (5 млрд або 52 млн доларів) і Туреччина (2 млрд або майже 21 млн доларів).

Нині стало відомо, що Європейський Союз вилучив трьох російських бізнес-лідерів з санкційного списку через вторгнення Москви в Україну.