BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю

Стрілянина по британському літаку над Чорним морем у вересні 2022 була умисною, а не випадковою, як стверджувала Росія. Російський пілот намагався збити літак-розвідник Королівських сил, вважаючи, що в нього є дозвіл на відкриття вогню, повідомляє BBC із посиланням на джерела.

Пілот випустив дві ракети. Перша з них просто не влучила, а не вийшла з ладу, як стверджували росіяни.

Росія стверджувала, що інцидент у вересні минулого року стався через "технічну несправність". Міністерство оборони Великої Британії публічно прийняло пояснення Росії.

"Але тепер три високопоставлені західні джерела в обороні, які знають про інцидент, повідомили BBC, що російські повідомлення, перехоплені літаком RAF RC-135 Rivet Joint, дуже відрізняються від офіційної версії. Літак RAF з екіпажем до 30 осіб 29 вересня минулого року виконував місію спостереження над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, коли зіткнувся з двома російськими винищувачами СУ-27", – зазначили журналісти.

Перехоплені розмови свідчать, що один із російських пілотів вважав, що йому дали дозвіл націлитися на британський літак після неоднозначної команди російської наземної станції. Однак другий російський пілот цього не зробив. Він заперечував і лаявся на першого, коли той випустив першу ракету.

"Нашим наміром завжди було захистити безпеку наших операцій, уникнути непотрібної ескалації та інформувати громадськість і міжнародну спільноту", – прокоментував речник британського Міноборони ці дані.

Журналісти ж зазначили, що коли два російські Су-27 наблизилися до літака-розвідника Королівських ВПС, вони отримали від диспетчера наземної станції повідомлення. Одне західне джерело повідомило BBC, що слова, які вони отримали, були такими: "у вас є ціль".

Цей неоднозначний вислів один із російських пілотів сприйняв як дозвіл на вогонь.

Джерела повідомили, що вільні формулювання свідчать про високий ступінь непрофесіоналізму причетних осіб. Навпаки, пілоти НАТО дуже чітко висловлюються, запитуючи та отримуючи дозвіл на вогонь. Російський пілот випустив ракету "повітря-повітря", яка успішно запустилася, але не змогла навестися на ціль. Це була помилка, а не несправність.

Джерела в обороні повідомили ВВС, що тоді між двома російськими пілотами виникла сварка. Пілот другого Су-27 не думав, що їм дали дозвіл на вогонь. Кажуть, що він лаявся на свого товариша, фактично запитуючи його, чи він думає, що він робить. Але перший пілот все ж випустив ще одну ракету. Ця ракета просто впала, що означає або її несправність, або умисне переривання запуску.

Через три тижні після цього уряд Великої Британії підтвердив цей інцидент – лише після того, як російське МО назвало це "технічною несправністю". У заяві до парламентарів 20 жовтня тодішній міністр оборони Бен Уоллес назвав це "потенційно небезпечним зіткненням". Але він прийняв пояснення росіян, і сказав, що інцидент не вважається навмисною ескалацією з боку росіян, і аналіз погоджується, що він стався через збій.

Однак витік розвідданих показав, що американські військові говорили про те, що сталося, більш гостро. У низці документів, опублікованих в Інтернеті американським льотчиком Джеком Тейксерою, той самий інцидент описується як "майже збиття".

Журналісти вбачають декілька причин у збереження інформації про стрілянину по літаку в таємниці. Перша – аби не розкривати масштаби збору розвідувальних даних та подробиці перехоплених повідомлень.

Друга – не бажання ескалації, яка потеційно могла б втягнути члена НАТО у військову конфронтацію з РФ.

Це – не єдиний інцидент із РФ та країнами НАТО. В березні 2023 російський літак-винищувач зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем. Це змусило США збити безпілотник.

У травні польський літак, який здійснював патрулювання над Чорним морем поблизу берегів Румунії в рамках місії агентства ЄС Frontex, ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем.