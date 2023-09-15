Сину Байдена висунули обвинувачення в нелегальній купівлі вогнепальної зброї

Прокуратура та захист не змогли досягти угоди про визнання 53-річним Гантером своєї провини.

Синові президента США Джо Байдена Гантеру оголосили обвинувачення у кримінальній справі щодо незаконної купівлі та зберіганні вогнепальної зброї.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Спеціальний прокурор Девід Вайс звинуватив сина президента Байдена, за трьома кримінальними звинуваченнями у зв’язку зі зброєю, яку він придбав у 2018 році.

За повідомленням Reuters, прокуратура оголосила обвинувачення після того, як вона та захист не змогли досягти угоди про визнання 53-річним Гантером своєї провини.

В обвинувальному висновку, поданому до окружного суду у штаті Делавер, йдеться, що прокуратура звинувачує Гантера Байдена у брехні про вживання наркотиків на момент, коли він купував пістолет Colt Cobra у жовтні 2018 року. За законом, наркозалежна особа не може купувати чи зберігати вогнепальну зброю.

Гантер Байден планував визнати себе винним за звинуваченнями у несплаті податків на 100 000 доларів від 2017 та 2018 років, а також, в окремій справі, зізнатися в незаконному зберіганні зброї, коли він був залежним від кокаїну. Адвокатам Гантера вдалось досягти угоди з федеральним прокурором з розширеними повноваженнями Девідом Вайсом, що могло позбавити його кримінального переслідування.

Гантер Байден публічно розповідав про свою боротьбу з залежностями. Він погодився на досудову програму, яка дозволяє зняти з нього звинувачення, якщо він дотримуватиметься умов угоди з прокуратурою, наприклад, ніколи більше не володіти вогнепальною зброєю чи не вживати алкоголю.

Після того, як федеральна суддя піддала сумніву умови угоди, Гантер Байден змінив рішення і відмовився визнавати свою провину.

Нагадаємо, справа Байдена-молодшого щодо вживання наркотиків і фінансових операцій відбивається на політичній кар’єрі його батька. Законодавці-республіканці, прагнучи зірвати кампанію з переобрання президента Байдена у 2024 році, закликали суддю відхилити угоду про визнання провини Гантера Байдена, описуючи її як поблажливу угоду, укладену Міністерством юстиції під наглядом адміністрації президента Байдена.

Гантер Байден брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, які, як вважають республіканці, він міг використовувати для перерахування мільйонів доларів своєму батькові.

Республіканці намагалися пов’язати роботу Гантера Байдена з діяльністю його батька на посаді президента, але вони не змогли надати доказів, які б показали будь-які протиправні дії.

У цій справі прокуратура не висувала жодних звинувачень проти президента Байдена, що були б пов'язані з розслідуванням справ його сина.