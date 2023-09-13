Палата представників розпочне офіційне розслідування щодо імпічменту Байдена

Розслідування буде зосереджено на “звинуваченнях у зловживанні президента владою, перешкоджанні та корупції”.

Палата представників Конгресу США розпочне офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Про це заявив очільник Палати представників, республіканець Кевін Маккарті, пише BBC.

За його словами, розслідування буде зосереджено на “звинуваченнях у зловживанні Байдена владою, перешкоджанні та корупції”.

Республіканці ведуть розслідування щодо президента з того часу, як вони взяли під контроль Палату представників у січні. Слухання не виявили конкретних доказів неправомірної поведінки Байдена. Проте вони більше акцентували увагу на ділових відносинах сина президента Хантера Байдена, які, на думку республіканців, сумнівні, а також на обізнаність президента про діяльність свого сина.

Маккарті зазначив, що є “серйозні та вірогідні” обвинувачення щодо поведінки президента. “Разом ці звинувачення малюють картину культури корупції”, − сказав він.

У Білому домі засудили слова Маккарті. “Республіканці Палати представників проводили розслідування щодо президента протягом дев’яти місяців, і вони не знайшли жодних доказів протиправних дій”, − написав у соцмережах речник Білого дому Ян Семс.

Зараз Гантер Байден перебуває під федеральним розслідуванням щодо можливих податкових злочинів, пов’язаних з його іноземними бізнес-інтересами. Маккарті також стверджував, що до сім’ї президента було особливе ставлення з боку чиновників адміністрації Байдена, які розслідували звинувачення в неналежній поведінці.

Білий дім заперечив будь-яку причетність до справи Гантера Байдена і заявив, що президент Байден не має відношення до бізнес-операцій свого сина.

Це розслідування надасть слідчим Конгресу більші юридичні повноваження щодо розслідування щодо президента, зокрема через повістки для документів і свідчень, які буде легше забезпечити в суді.

Згідно з конституцією США, президенту може бути оголошено імпічмент за “державну зраду, хабарництво або інші тяжкі злочини чи проступки”, що може закінчитися усуненням президента з посади. Однак будь-які спроби усунути президента Байдена навряд чи будуть успішними, зазначає BBC.