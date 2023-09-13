Блінкен та Бербок обговорять посилення протиповітряної оборони України

Однією з тем зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств США та Німеччини стане посилення протиповітряної оборони України шляхом нарощування допомоги від західних партнерів.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“Посилення протиповітряної оборони України – це питання, над яким працювали держсекретар, а також міністр (оборони – ред.) Остін, радник з питань нацбезпеки та особисто президент ще навіть до того, як почалася ця війна”, - зазначив Міллер.

Він зауважив, що і США, і союзники та партнери послідовно передають Україні як системи ППО, так і компоненти до них.

“Тож ми продовжуватимемо це робити. І я впевнений, що це питання обговорюватиме (держсекретар США – ред.) з німецькою колегою пізніше цього тижня”, - наголосив речник Держдепартаменту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню української ППО, зокрема для захисту Півдня України та "зернового коридору".