Іран підтвердив затримання шведа, який працював на ЄС

Судові органи Ірану підтвердили затримання громадянина Швеції, який працював на Європейський Союз.

Про це пише Reuters.

Минулого тижня Швеція та Комісія Європейського Союзу заявили, що в Ірані затримали шведа.

Це останній відомий випадок утримання іноземного громадянина в Ірані на тлі політичної напруженості із Заходом, зазначає видання.

“Громадянин Швеції був законно ув'язнений після попереднього розслідування, і результати повного розслідування його справи будуть оприлюднені найближчими днями”, − заявив речник судової влади Ірану Масуд Сетаєші.

Нагадаємо, Лондон попередив про можливі терористичні атаки у Швеції через спалення Корану.

Радник Швеції з питань національної безпеки Хенрік Ландерхольм підтвердив посилення загроз для Стокгольма після спалення священних книг мусульман. Цьому сприяли штурм посольства Швеції в Іраку 19 липня, спроба нападу на посольство Швеції в Лівані 9 серпня, а також стрілянина 1 серпня у співробітника шведського консульства в Туреччині.

У Швеції спалення Корану дозволено згідно з правилами свободи слова, але мусульмани вважають це богохульством. Уряд США також попередив про можливі терористичні напади у Швеції.